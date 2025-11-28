Eurojackpot, estrazione dei numeri vincenti di venerdì 28 novembre 2025: quanto vale il jackpot, quali sono le regole per giocare e i premi in palio

Si è chiuso ufficialmente l’ultimo viaggio di novembre della Dea Bendata a Helsinki, città in cui ha estratto tutti i numeri vincenti di oggi dell’Eurojackpot nel consueto sorteggio in diretta che – anche oggi – noi abbiamo seguito per voi carissimi lettori, con l’ovvio obiettivo di riportarvi la combinazione in questa pagina in modo che possiate recuperarla facilmente e rapidamente!

Anche oggi, naturalmente, non ci esimiamo dal porgervi i nostri auguri di buona fortuna, accompagnandovi nelle prossime righe in cui potrete scoprire tutti i numeri vincenti di oggi dell’Eurojackpot!

EuroJackpot n.96 del 28/11/2025

Combinazione vincente

16 – 50 – 35 – 12 – 46

Euronumeri

5 – 3

Potrebbe chiudersi in bellezza per qualcuno tra voi carissimi lettori questo mese di novembre con l’ultimo appuntamento novembrino con l’Eurojackpot che vanta il solito ricchissimo bottino pronto – o almeno, questa è l’ovvia speranza che tutti i giocatori nutrono – a finire nelle tasche di qualcuno; a patto (ovviamente) che vengano indovinati i numeri che scopriremo assieme alle otto di sera!

Se foste curiosi di sapere quanto vale in bottino in palio in questo venerdì 28 novembre nell’Eurojackpot – magari per poter fare le vostre valutazioni se valga o meno la pena piazzare una scommessa in queste ultima ore disponibili -, vi diciamo noi che oggi ha raggiunto l’interessante cifra di ben 17 milioni di euro!

Come sempre, ad accompagnare il jackpot anche in questo appuntamento con l’Eurojackpot troverete decine di altri possibili bottini che oscillano tra un minimo tendenzialmente di poco superiore ai dieci euro e cifre che potrebbero (in determinate situazioni) anche superare facilmente – di svariate migliaia di euro – il milione!

COME GIOCARE E COME INCASSARE I PREMI VINCI CON L’EUROJACKPOT: LA NOSTRA GUIDA

Certi che tutti voi che ci state leggendo sappiate benissimo come partecipare all’Eurojackpot, oggi vogliamo dirvi che sono stati riattivati alcuni fantastici bonus di benvenuto nel caso in cui vogliate piazzare le vostre scommesse online: per esempio, il sito ufficiale Sisal (ovvero sisal.it) e Netwin vi regaleranno la bellezza di 50 euro dopo l’iscrizione; mentre Giochi24 ve ne regala dieci!

Similmente, altrettanto utile (e forse anche, per certi versi, propiziatorio) potrebbe essere ricordarvi come incassare la vostra eventuale vincita dell’Eurojackpot: le modalità sono sempre le solite due con le ricevitoria Sisal da un lato – alle quali potrete rivolgervi solo se non supererete i 10.500 euro – e le filiali Intesa Sanpaolo dall’altro, per tutte le cifre superiori!