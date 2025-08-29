Eurojackpot, estrazione dei numeri vincenti di venerdì 29 agosto 2025: quanto vale il jackpot, quali sono le regole per giocare e i premi del concorso

L’estrazione Eurojackpot si è appena conclusa e l’attesa per scoprire i numeri vincenti è ormai al culmine: se avete partecipato, è il momento di verificare la vostra giocata e scoprire se la fortuna vi ha sorriso. Ricordate che, per riscuotere un premio, è indispensabile conservare la ricevuta originale di gioco, che sarà necessaria anche per le vincite in contanti, entro ovviamente i limiti previsti dalla legge. Per premi di importo più elevato, la riscossione avviene tramite assegno non trasferibile o bonifico bancario/postale. Il termine massimo per presentare le ricevute vincenti è di 90 giorni solari dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale; dopo 60 giorni, sarà possibile recarsi solo presso gli uffici Sisal di Milano e Roma.

SUPERENALOTTO, LOTTO, 10eLOTTO, EUROJACKPOT, SIMBOLOTTO/ Numeri vincenti di oggi, Martedì 26 Agosto 2025

Per vincite pari o superiori a 10 milioni di euro, il termine si estende a 3 anni dalla fine dell’anno solare dell’estrazione. La modalità di riscossione dipende dall’importo: vincite fino a 520 euro possono essere riscosse in tutti i punti vendita Sisal, fino a 5.200 euro presso punti vendita, Punti Pagamento Premi e uffici Sisal; premi superiori a 5.200 euro solo presso punti abilitati e uffici di Milano e Roma, mentre vincite oltre 52mila euro richiedono il pagamento esclusivamente negli uffici Sisal di Milano e Roma. Ora la parola ai numeri vincenti di oggi.

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 26 Agosto 2025

EuroJackpot n.70 del 29/08/2025

Combinazione vincente

23 – 5 – 19 – 3 – 48

Euronumeri

5 – 1

Eurojackpot torna stasera con una nuova estrazione che mette in palio 52 milioni di euro: è questo il bottino che si può ottenere centrando il 5+2, quindi tutta la combinazione fortunata che stiamo per scoprire. Questa lotteria europea, che coinvolge 18 Paesi europei, prevede che si metta in gioco una combinazione di 5 numeri tra 1 e 50 a cui aggiungere 2 Euronumeri tra 1 e 12, al costo di due euro.

Per vincere il Jackpot, che può arrivare a 120 milioni di euro, bisogna centrare tutti i numeri vincenti, ma comunque sono previste diverse giocate, perché le schedine possono essere giocate in diversi modi.

Eurojackpot/ Estrazione di oggi venerdì 22 agosto 2025: la combinazione vincente

Ad esempio, ci si può rivolgere a una ricevitoria Sisal, si possono effettuare giocare online tra siti autorizzati o app ufficiale; possibili anche le giocate in abbonamento a partire da 2 fino a 10 estrazioni di fila, per incrementare le chance di visita.

Questa è la procedura da seguire per non perdere l’opportunità di tentare la fortuna e sperare di diventare uno dei vincitori di questo gioco.

I PREMI OFFERTI DALLA DEA BENDATA CON EUROJACKPOT

L’estrazione di Eurojackpot può regalare grandi emozioni ai giocatori italiani, come accaduto in queste ultime settimane, nelle quali questo gioco ha dimostrato la sua capacità di trasformare un momento fortunato in una gioia concreta: tra i tanti partecipanti, una giocata vincente 5+0 ha consentito di portare a casa oltre 55mila euro, confermando che bastano pochi euro per provare a cambiare la giornata.

La schedina fortunata è stata convalidata a Roma, con una giocata da soli 2 euro, ma ci sono precedenti importanti, come nel caso della vincita realizzata nelle scorse settimane a Modugno.

Torniamo però alle ultime quote di questo gioco a livello internazionale, con due vincite di 1,7 milioni di euro circa per il 5+1 e le quattro schedine fortunate da 216mila euro per il 5+0, ma non è andata male neppure a coloro che hanno vinto quasi 4mila euro per il 4+2, con 36 giocate che sono risultate fortunate.