Eurojackpot/ Estrazione di oggi, venerdì 29 marzo 2024: i numeri e la combinazione vincente

EUROJACKPOT, OGGI MONTEPREMI DI 46 MILIONI

Torna anche oggi, come ogni martedì e venerdì, l’Eurojackpot, il fortunato concorso che permette di vincere premi importantissimi che partono da 10 milioni fino ad arrivare a 120. Si tratta di un gioco europeo con due estrazioni settimanali: per seguirle live, da Helsinki (in Finlandia) ci si potrà collegare sul sito del concorso. In questo modo si potrà scoprire in diretta se si rientra tra i fortunati vincitori o meno. Per giocare all’Eurojackpot basta scegliere cinque numeri tra l’1 e il 50 e poi altri due numeri che dovranno essere compresi tra l’1 e il 12. Questi secondi sono gli Euronumeri.

La combinazione estratta per il concorso sarà appunto di 5+2. Indovinando i 7 numeri si potrà a casa il massimo in palio ma il montepremi tornerà poi, nell’estrazione seguente, a 10 milioni. Se invece nessuno indovinerà il massimo, il jackpot tornerà a salire fino a raggiungere estrazione dopo estrazione i 120 milioni. Sono tantissime le combinazioni dei numeri dell’Eurojackpot. Come ci ricorda lo stesso sito ufficiale del concorso, la giocata minima è di una combinazione e la giocata massima è di 32.767 combinazioni. Per sfidare la sorte e provare a vincere più di una volta si può avanzare una giocata in abbonamento, sperando di vincere il massimo in palio.

EUROJACKPOT: LE VINCITE DELL’ULTIMA ESTRAZIONE

L’ultima estrazione dell’Eurojackpot ha visto come numeri estratti i seguenti: 12, 15, 17, 30 e 32. Gli euronumeri sono stati invece il 1 e il 6. In quest’ultima estrazione non è stato raggiunto il premio massimo da 5+2 numeri e ce lo dimostra anche il montepremi che oggi è di 46 milioni, dunque non è tornato alla base di 10. Come abbiamo ricordato più volte, infatti, quando vengono indovinati tutti e 7 i numeri il montepremi torna a 10 milioni ma ciò non è accaduto martedì scorso. Solamente un vincitore invece per la categoria 5+1, in grado di portare a casa 1.285.664,30 €.

In 7 hanno vinto 103.579,20 € ciascuno indovinando cinque numeri. Sono invece 20 i vincitori dei punti 4+2 per 5.979,80 € ciascuno. In totale in questa estrazione di Eurojackpot sono stati assegnati 463.274 premi, per un totale di 8.195.757 € vinti. Come abbiamo detto, oggi il montepremi è di 46 milioni. Riuscirà qualcuno a centrare la maxi vittoria portando a casa il super montepremi?

Combinazione vincente

–

Euronumeri

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato)

