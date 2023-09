EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, VENERDÌ 29 SETTEMBRE 2023

Oggi, venerdì 29 settembre, l’appuntamento è con l’Eurojackpot come ogni martedì e venerdì. Ricordiamo che il jackpot del concorso europeo va dai 10 ai 120 milioni: il montepremi oggi è di 22 milioni perché nell’ultima estrazione nessun giocatore ha indovinato i 5+2 numeri. Ogni qual volta che qualcuno indovina i 5+2 numeri del concorso, il montepremi torna a 10 milioni. Il massimo montepremi si ottiene indovinando 7 numeri, ossia 5 + 2 euronumeri. Si può seguire live l’estrazione, che avviene a Helsinki, in Finlandia.

Se invece non si abbia tempo di seguire live l’estrazione, sarà possibile controllare i numeri sul sito ufficiale del concorso o recarsi in ricevitoria. Ci si potrà però affidare anche all’articolo su IlSussidiario.net che riporta le statistiche del gioco dell’Eurojackpot e ovviamente anche i numeri vincenti. Si potranno controllare i propri numeri tramite questo articolo ma anche sul sito web: basterà inserire il numero del concorso, l’anno e il codice della giocata.

EUROJACKPOT: NUOVO APPUNTAMENTO IN QUESTO VENERDÌ, JACKPOT IN ARRIVO?

Il venerdì, per gli scommettitori, vuol dire solamente una cosa: Eurojackpot. Il concorso è europeo, come ricorda il suo nome, e avviene due volte a settimana: appunto il martedì e il venerdì. Le due estrazioni permettono di vincere un prezioso montepremi che va dai 10 milioni alla cifra mostre di 120. Si tratta di un jackpot variabile che cambia in base al giorno: infatti, se nella precedente estrazione qualcuno avrà indovinato tutti i numeri, portando a casa il massimo, questo si “azzera” tornando alla base di 10 milioni: una cifra che, seppur la più bassa nell’ambito del gioco, è importantissima.

Ma come si può partecipare a questo concorso? Basta scegliere 5 numeri + 2 euronumeri: questi saranno decisi su un range, che per i 5 numeri è da 1 a 50 mentre per i 2 euronumeri da 1 a 12. Le regole, dunque, sono particolarmente semplici. Tutti, infatti, possono partecipare al concorso nella speranza di portare a casa un bel gruzzoletto, che ovviamente vede anche altre categorie di vincita rispetto a quella da 5+2: si porta a casa qualcosa già indovinando 2 numeri, ma ovviamente più se ne indovinano, meglio sarà per le proprie casse.

EUROJACKPOT: L’ULTIMO CONCORSO

Oggi l’Eurojackpot vede un montepremi di 22 milioni. Si è dunque leggermente alzato dai 10 milioni di “base” ma ci vorrà ancora molto prima di arrivare ai 120, sempre che nel mezzo qualche altro fortunato non indovini i 5+2 numeri. Nell’ultima estrazione, di martedì scorso, nessun giocatore è riuscito a centrare infatti i 5+2 numeri e allo stesso modo, nemmeno i 5+1. Sono stati invece 7 i giocatori che hanno centrato i 5 numeri, portando a casa ognuno 78.875,30 €. 10 fortunati, invece, hanno centrato 4+2 numeri portando a casa 9.107,20 €. Nell’ultima estrazione di Eurojackpot, in totale, sono stati assegnati 317.071 premi, per un totale di 5.278.938 € vinti. Partecipare all’estrazione è semplicissimo: basterà scegliere 5 numeri compresi tra l’1 e il 50, più altri 2 Euronumeri tra l’1 e il 12. Il costo per la giocata è di appena 2 euro.

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, VENERDÌ 29 SETTEMBRE 2023

Combinazione vincente

24 – 14 – 48 – 45 – 29

Euronumeri

9 – 3

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











