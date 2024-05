Eurojackpot/ Estrazione di oggi, venerdì 3 maggio 2024: i numeri vincenti

Con l’arrivo sicuramente attesissimo del venerdì che chiuderà questa nuova stressante settimana lavorativa, ad Helsinki tutto è pronto per dare il via ad un nuovo concorso dell’Eurojackpot, la versione (per così dire) europea del nostro amatissimo Superenalotto che permetterà a tutti voi cari giocatori affezionati sfidanti della Dea Bendata di tentare un colpo milionario con il jackpot in palio! Esattamente come per il suo collega italiano, anche se sicuramente lo saprete benissimo, il montepremi non è fisso ma dipende dalle vincite dell’ultimo concorso che per l’Eurojackpot risale all’ultimo giorno dello scorso mese.

Partendo proprio dal jackpot che è sicuramente tra le cose che più interessano a voi giocatori, dopo il ‘colpo grosso’ di martedì 23 quando non uno, ma ben due giocatori in contemporanea hanno vinto il bottino da 120 milioni di euro; oggi nell’Eurojackpot ci saranno in palio 27 milioni, piuttosto ‘miseri’ rispetto al massimo possibile ma comunque in grado di cambiare la vita alla maggior parte delle persone!

I PREMI ITALIANI DELL’EUROJACKPOT: COLPI DA 69MILA E DA 220MILA EURO

Rimanendo ancora un attimo con gli occhi puntati sullo scorso martedì, ci teniamo a precisare che nei 18 paesi europei in cui si tiene il concorso dell’Eurojackpot, ben 8 giocatori hanno vinto più di 250mila euro l’uno con le due combinazioni più ricche oltre a quella da 5+2 massima; nel nostro Bel Paese, invece, gli ultimi due bottini da record sono arrivati martedì 2 aprile (un 5+0 da 69mila euro) e venerdì 9 febbraio (in questo caso un 5+1 da ben 220mila euro!).

Tra tutti questi numeri siamo certi che molti tra voi si staranno chiedendo come fare per essere tra i ricchi fortunati premiati dalla Dea Bendata: la risposta è semplice perché nonostante sia un gioco europeo, funziona esattamente come tutti gli altri sponsorizzati da Sisal e – quindi – non dovrete far altro che cercare la schedina dell’Eurojackpot nella vostra ricevitoria di fiducia. Con solamente 2 euro potrete scegliere due diverse combinazioni: la prima da 5 numeri (fino al 50) e la seconda da 2 (fino al 12) che assieme potrebbero aprirvi le porte al jackpot o anche agli altri 11 premi in palio, con 1 probabilità su 49 che la vostra scommessa valga almeno un premio da 2+1.

