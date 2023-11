Eurojackpot/ Estrazione di oggi, venerdì 3 novembre 2023: i numeri vincenti

NUOVO APPUNTAMENTO EUROJACKPOT OGGI, 3 NOVEMBRE 2023

In questo venerdì c’è un nuovo appuntamento dell’Eurojackpot, come ogni settimana. Sono infatti due gli appuntamenti settimanali con il concorso europeo che permette di vincere premi altissimi. Le estrazioni avvengono il martedì e il venerdì, sempre alle 20.30. Sarà questa, infatti, l’ora da attendere per scoprire i numeri vincenti della nuova estrazione dell’Eurojackpot, concorso europeo a premi si tiene ogni settimana in due giorni diversi: il martedì e il venerdì. Nell’appuntamento bisettimanale si possono vincere cifre che arrivano fino a 120 milioni.

Il gioco mette in palio un montepremi variabile che va dai 10 ai 120 milioni e in questo concorso è proprio di 10 milioni: è tornato infatti alla cifra minima avendo indovinato, nell’ultima estrazione, un giocatore. Perché infatti, ogni volta che qualcuno centra la vittoria da 5+2 numeri, il montepremi torna a 10 milioni.

EUROJACKPOT, L’ULTIMA ESTRAZIONE

L’Eurojackpot, come ricordiamo sempre, mette in palio un montepremi ricchissimo che va dai 10 milioni ai 120 milioni. Quando saranno indovinati i 5+2 numeri, questo tornerà a 10 milioni. Se invece nessuno centrerà i 7 numeri, questo tornerà a salire, arrivando a toccare un massimo di 120 milioni. Un montepremi variabile, dunque, per il ricchissimo gioco europeo. In questo concorso numero 88 il jackpot a disposizione dei giocatori è proprio di 10 milioni, avendo indovinato nell’ultima estrazione i 7 numeri. Un fortunatissimo, infatti, ha centrato la maxi vittoria da 7 numeri portando a casa la cifra astronomica di 35.268.799,20 €. 3 le vittorie da 5+1 per 392.365,30 € ciascuno. In 8 hanno indovinato 5 numeri ottenendo 82.978,40 € ciascuno. In totale in questa estrazione di Eurojackpot sono stati assegnati 409.033 premi, per un totale di 42.776.827 € vinti.

EuroJackpot n.88 del 03/11/2023

Combinazione vincente

–

Euronumeri

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











