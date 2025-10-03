Estrazione Eurojackpot dei numeri vincenti di venerdì 3 ottobre 2025: quanto vale il jackpot, quali sono le regole per giocare e i premi in palio

È nuovamente tempo in questa terza giornata di ottobre di provare a mettere le mani sui tantissimi premi che l’Eurojackpot nei suoi abituali due concorsi settimanali mette in palio, accompagnando in quelle due occasioni i concorsi lottiferi con l’unica differenza che questo – del quale vi stiamo parlando in queste righe – è aperto anche ai giocatori provenienti da altri paesi europei!

Quella di oggi – venerdì 3 ottobre 2025 – è la prima estrazione di questo mese, ma resta il fatto che il concorso dell’Eurojackpot si terrà puntualissimo tutti i martedì e i venerdì del resto del mese; esattamente come ha fatto in tutti gli altri mesi fino a questo e come continuerà a fare anche a novembre, a dicembre e il prossimo anno!

OCCHI PUNTATI SUL CONCORSO DELL’EUROJACKPOT: COME FARE A VINCERE I PREMI MILIONARIO IN PALIO

Proprio sul tema delle vincite dell’Eurojackpot, è interessante notare che in questo 2025 sono stati vinti in totale ben 11 differenti jackpot, con una cadenza – insomma – di poco superiore a uno al mese: l’ultimo – dicevamo poco fa – risale al 23 settembre è stato l’unico assieme a quello vinto il 9 maggio a valere ben 120 milioni di euro.

Di altrettanto interessante tra i jackpot vinti fino ad oggi nell’Eurojackpot c’è il particolare mese di maggio che ne ha visti uscire ben tre differenti: il primo è quello che abbiamo appena nominato che risale al 9 di quel mese, seguito poi da altre due ottime vittorie tra il 23 e il 30 che valevano – rispettivamente – 37 e 17 milioni di euro!

E dato che l’unica cosa che interesserà a tutti voi carissimi lettori che in queste ore volete misurarvi con l’Eurojackpot è – quasi certamente – il jackpot milionario, è nostro dovere dirvi che oggi vale la bellezza di 28 milioni di euro, sempre e comunque riservato solo a chi riuscirà (naturalmente con la sua schedina) a indovinare l’interessa della combinazione che la Dea Bendata estrarrà questa sera!