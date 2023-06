Eurojackpot/ Estrazione di oggi, venerdì 30 giugno 2023: i numeri vincenti

EUROJACKPOT, NUOVO CONCORSO: VINCITE RECORD?

Anche oggi, come ogni martedì e venerdì, l’appuntamento è l’Eurojackpot. Nel concorso numero 52 del 2023, qualcuno indovinerà il 5+2, ossia i 5 numeri più i 2 euronumeri? L’estrazione dei numeri fortunati del concorso europeo avviene a Helsinki, in Finlandia, in diretta: si potrà inoltre seguire live per scoprire se i propri numeri siano quelli fortunati. Partecipare al concorso è semplicissimo: si potrà giocare scegliendo 5 numeri compresi tra 1 e 50 e 2 Euronumeri compresi tra 1 e 12. Si può richiedere anche una combinazione casuale. Una volta avanzata la giocata, bisognerà attendere l’estrazione dei numeri vincenti di Eurojackpot che avviene ogni martedì e venerdì alle 20.30, in diretta. In questa edizione dell’Eurojackpot saranno 16 i milioni di euro in palio.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, martedì 27 giugno 2023

EUROJACKPOT, 16 MILIONI DI EURO IN PALIO

Le cifre in palio all’Eurojackpot sono molto alte. Chi indovinerà 5+2 numeri vincenti potrà portare a casa una cifra che va dai 10 a 120 milioni di euro. Il 23 giugno un fortunatissimo giocatore ha indovinato proprio tutti e 7 i numeri e dunque ha vinto 120 milioni. Per questo il jackpot si è azzerato tornando a 10 milioni nell’estrazione del 27 giugno. Infatti ogni volta che un giocatore indovina i 5+2 numeri, il montepremi torna al minimo di 10 milioni. In quella del 30, invece, i milioni in palio sono 16. Nell’ultima estrazione nessuno ha indovinato il 5+2 ma addirittura nessuno ha centrato il 5+1: in tre hanno indovinato 5 numeri portando a casa 211.222,50 € ciascuno. Nell’ultima estrazione di Eurojackpot sono stati assegnati 484.118 premi, per un totale di 6.042.000 € vinti.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, venerdì 23 giugno 2023

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, VENERDÌ 30 GIUGNO 2023

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LEGGI ANCHE:

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, martedì 20 giugno 2023

© RIPRODUZIONE RISERVATA