Con l’aumentare dei minuti che ci separano dalle ore 20:00, è finalmente arrivato il momento di dedicare un paio di pensieri all’Eurojackpot, che ha prontissima per tutti voi, carissimi lettori che siete in cerca di fortuna, la sua combinazione vincente di oggi, associata (da un lato) a un jackpot che – vale sempre la pena ricordarlo – oggi vale la bellezza di 18 milioni di euro e (dall’altro lato) a decine di altri premi più o meno importanti, ma sempre interessanti!

Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto/ I numeri vincenti di oggi, venerdì 30 maggio 2025

Dato che siamo certi che tutto ciò che vi interessa siano proprio i numeri estratti poco fa, vi invitiamo a stare sempre attenti durante questa cruciale fase; e mentre incrociamo le dita per voi, eccovi tutti i numeri vincenti di oggi dell’Eurojackpot, prontissimi nelle prossime righe per tutti voi!

EuroJackpot n.44 del 30/05/2025

SUPERENALOTTO, EURJACKPOT, LOTTO, 10eLOTTO, SIMBOLOTTO/ Numeri vincenti di oggi, Martedì 27 Maggio 2025

Combinazione vincente

26 – 43 – 5 – 4 – 29

Euronumeri

9 – 5

EUROJACKPOT TORNA OGGI CON UNA NUOVA COMBINAZIONE

Finalmente è arrivato il momento – in questo venerdì 30 maggio 2025 – di partecipare a un nuovissimo appuntamento con l’Eurojackpot, che allo scoccare delle ore 20:00 ci permetterà di scoprire la nuovissima combinazione dei 7 (o meglio 5+2, per essere precisi) numeri fortunati che potrebbero portare l’ambitissimo jackpot nelle tasche di qualcuno tra voi, carissimi lettori: ovviamente, il requisito fondamentale resta quello di indovinare con la vostra scommessa l’intera combinazione che verrà sorteggiata questa sera; mentre il valore del jackpot in palio nell’Eurojackpot di oggi è di addirittura 18 milioni di euro, decisamente lontani da quei 120 milioni che potrebbero essere raggiunti nelle prossime settimane, ma altrettanto – ed innegabilmente – interessanti!

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 27 Maggio 2025

COME FUNZIONA L’EUROJACKPOT: LE REGOLE PER PROVARE A VINCERE IL JACKPOT MILIONARIO

Dato che il tempo a nostra (e soprattutto vostra!) disposizione per partecipare all’estrazione dell’Eurojackpot è ancora parecchio, e ancor più quello che ci separa dai 5+2 numeri vincenti di oggi, vale sempre la pena soffermarci un attimo sulle regole che dovrete rispettare per garantirvi la vostra chance di vincere: la prima cosa da tenere bene a mente è che le scommesse saranno accettate solamente fino alle ore 19:30, con voi che potrete ugualmente optare per una giocata di persona (nel caso abbiate una ricevitoria Sisal vicino a casa), oppure per quella digitale (e qui vi servirà l’iscrizione a uno dei tantissimi siti che permettono di piazzare scommesse, tra cui l’ufficiale Sisal.it).

In entrambi i casi, quello che dovrete fare sarà semplicemente cercare la schedina associata all’Eurojackpot e compilarla inserendo la vostra combinazione fortunata, sempre obbligatoriamente composta da una cinquina di numeri tra l’1 e il 50 e da un’altra coppia di numeri tra l’1 e il 12 (volendo anche raddoppiabili nel caso in cui giochiate due differenti schedine): i premi spetteranno a chiunque indovini almeno 3 numeri – in ogni varia declinazione possibile delle due combinazioni – e il costo sarà di appena 2 euro, che potrebbero aprirvi le porte per il jackpot milionario!