Estrazione Eurojackpot dei numeri vincenti di martedì 30 settembre 2025: quanto vale il jackpot, quali sono le regole per giocare e i premi in palio

Nuovo balzo in avanti in questa giornata di martedì 30 settembre 2025 nel valore del milionario jackpot dell’Eurojackpot dopo una serata – naturalmente quella di venerdì scorso, il 26 settembre 2025 – in cui era ripartito dai consueti 10 milioni minimi dato che nel corso ancora precedente (quello di martedì 23) un giocatore tedesco si era portato a casa 120 milioni di euro!

Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, Simbolotto e 10eLotto/ Estrazione numeri vincenti oggi, 30 settembre 2025

Partendo proprio da qui, infatti, a tutti voi che volete giocare all’Eurojackpot e siete indecisi ricordiamo un paio di importantissimi aspetti: il primo è che questo è l’unico gioco (specialmente tra quelli odierni) a raccogliere anche le sommesse di migliaia e migliaia di altri giocatori provenienti da 17 diversi paesi europei.

SUPERENALOTTO, LOTTO, 10eLOTTO, SIMBOLOTTO, EUROJACKPOT/ Numeri vincenti oggi, Venerdì 26 Settembre 2025

Il secondo aspetto che vi consigliamo di tenere a mente è che le probabilità statistiche di vincere il jackpot dell’Eurojackpot sono – purtroppo – infinitesimali, pari ad appena una su più di 139 milioni (esattamente 139.838.160) di schedine, a scendere però fino a 1/49 se vi accontentaste dell’ultimissimo tra i bottini in palio.

I 12 PREMI DELL’EUROJACKPOT: IN PALIO NON C’È SOLO IL RICERCATISSIMO JACKPOT MILIONARIO

Se vi chiedeste quanto potrebbero valere i tanti premi in palio nell’Eurojackpot, possiamo dirvi che l’unico “fisso” (anche se in realtà cambia a ogni concorso) è il jackpot che abbiamo già citato più volte, pari – oggi – a ben 18 milioni di euro e solamente all’inizio di un viaggio che – salvo vincitori – potrebbe portarlo ai 120 milioni che citavamo in apertura.

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI!/ Estrazione di oggi, Venerdì 26 Settembre 2025

Gli altri bottini in palio, invece, – come dicevamo poco fa – sono variabili in base al numero totale di vincitori; ma possiamo dirvi che venerdì scorso (ovvero in occasione dell’ultimo concorso) i primi classificati con 5+1 numeri indovinati si sono aggiudicati ben 629mila euro, seguiti – sul podio – da premi da 118mil e 4mila euro, con gli ultimi vincitori della classifica che si sono dovuti accontentare di 10 euro.