Eurojackpot, estrazione dei numeri vincenti di venerdì 31 ottobre 2025: quanto vale il jackpot, quali sono le regole per giocare e i premi in palio

Eccoci all’ultimo momento di questo venerdì 31 ottobre 2025 in cui qualcuno tra voi carissimi lettori potrebbe ricoprirsi protagonista assoluto dell’estrazione dell’Eurojackpot, oltre che – soprattutto – vincitore di un bottino incredibilmente alto: il riferimento è naturalmente innanzitutto al jackpot da 34 milioni di euro, ma anche a tutti gli altri numerosi bottini che lo accompagnano nel suo viaggio!

Come sempre, prima di procedere vi invitiamo a prestare attenzione e restare concentrati in questa importantissima fare, lasciando poi l’intera scena ai numeri vincenti di oggi dell’Eurojackpot!

EuroJackpot n.88 del 31/10/2025

Combinazione vincente

47 – 5 – 41 – 11 – 40

Euronumeri

1 – 5

È ormai arrivata l’ultimissima serata di ottobre in cui potrete decidere di partecipare all’Eurojackpot con la possibilità unica di rendere – potenzialmente – milionaria e tutt’altro che paurosa questa nottata abitata da mostri, fantasmi e scheletri: come ben saprete, infatti, questa è la giornata di Halloween e la buona notizia è che potreste scoprire di essere diventati milionari qualche minuti prima di uscire di casa per il famoso “dolcetto o scherzetto”!

Ovviamente il percorso dell’Eurojackpot per ora è ancora piuttosto lungo e visto che qualcuno tra voi starà pensando se sia il caso di correre a giocare una schedina, permetteteci di ricordarvi che il premio massimo in palio – qui, naturalmente, chiamato “jackpot” – ha superato il suo terzo gradino sugli undici totali, salendo alla cifra di 34 fantastici milioni di euro!

Naturalmente, però, quel premio milionario sarà tutt’altro che solo in questa ricca serata visto che – come di consueto – anche ad Halloween torneranno tutti i suoi colleghi più (per così dire) “piccoli”: tra loro martedì alcuni arrivarono a valere quasi 700mila euro e altri superarono i 155mila; tutto per un totale distribuito di oltre 8,7 miliardi di euro complessivi!

I NUMERI MIGLIORI PER GIOCARE ALL’EUROJACKPOT: ECCO I NOSTRI CONSIGLI

Visto che alcuni tra voi staranno cercando in tutti i modi di trovare i migliori numeri possibili sui quali puntare per l’Eurojackpot, oggi – come spesso facciamo – vi lasciamo un paio di statistiche: dicendovi – per esempio – che i numeri più fortunati e più sfortunati della serie classica di questo concorso sono (rispettivamente) l’11 e il 25; contrapposti al 3 e al 2 che guidano e chiudono la classifica degli Euroumeri.

D’altra parte, resta sempre fermo il consiglio di partire sempre e comunque da cifre che per voi significano qualcosa di profondo in modo da rendere l’Eurojackpot più “personale” e – magari – convincere così la Dea Bendata a premiare proprio voi!