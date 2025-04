Ha raggiunto l’incredibile quota di 27 milioni Eurojackpot con l’estrazione di oggi, venerdì 4 aprile 2025. Questo il bottino che si può ottenere indovinando tutti i numeri vincenti, cioè la combinazione fortunata composta da 5 numeri più 2 Euronumeri. Ma parliamo appunto del bottino più grande, non l’unico, visto che questo gioco mette in palio ben 12 tipi di premi in tutto, compreso quello più ambito. Alcuni di questi sono davvero incredibili, come nel caso del 5+1 sfiorato martedì, quando un giocatore ha centrato il 5+1: ha vinto 1,3 milioni di euro circa, che hanno spazzato in poco tempo la delusione per aver fallito l’impresa per un solo Euronumero.

Se prendiamo in considerazione la terza categoria di vincita, allora scopriamo come sino stati vinti 123mila euro circa pur non centrando nessuno dei due Euronumeri, ma con i 5 numeri fortunati della combinazione vincente. In questo caso la platea di fortunati annovera 6 schedine vincenti. Si scende a quota 10mila euro per quanto concerne il premio riservato ai 12 che hanno centrato il 4+2.

IL COMPLEANNO DI EUROJACKPOT E I RECORD

Di recente Eurojackpot ha compiuto 13 anni: era il 23 marzo del 2012 quando si tenne la prima estrazione di questa lotteria. Non per l’Italia, che a causa di alcuni problemi tecnici saltò l’appuntamento con la fortuna, quindi per quanto riguarda il nostro Paese il compleanno può essere considerato il 6 aprile. Sempre in merito al discorso delle prime volte, il primo super Jackpot è stato vinto in Germania l’11 maggio; l’Italia ha festeggiato per la prima volta il 16 agosto dell’anno dopo, con un bottino di 15 milioni di euro.

I Paesi in gioco con Eurojackpot sono diventati 18 nel 2017, quando si è aggiunta la Polonia, ma i partecipanti sono cresciuti nel 2024, con l’ingresso della Grecia, che di fatto è la 19esimo nazione che aderisce a questa lotteria internazionale. Concludiamo con l’albo d’oro di questo gioco: la vincita più grande è stata centrata in Danimarca tre anni fa con 120 milioni di euro, invece la Germania è il Paese più fortunato, perché ha collezionato ben 80 Jackpot. In Italia, invece, siamo solo a quota quattro.