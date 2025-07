Estrazione Eurojackpot dei numeri vincenti di venerdì 4 luglio 2025: quanto vale il jackpot, le regole per partecipare al concorso e tutti i premi

Secondo appuntamento di luglio – nonché al contempo 54esimo del 2025 – con l’Eurojackpot che in questa serata di venerdì 4 ci permetterà di scoprire tutti assieme una nuovissima combinazione di numeri vincenti associati al consueto milionario jackpot che da diverse estrazioni resta del tutto intatto, sul suo altissimo scranno dorato, con una cifra che in questa giornata si aggira attorno ai 42 milioni di euro, rapidamente cresciuti dopo l’ultimissima vincita dello scorso 17 giugno!

Proprio martedì – che era il primo luglio e anche l’ultimo concorso di questo gioco -, infatti, nessuno è riuscito ad aggiudicarsi il jackpot del Superenalotto, ma per la prima volta dopo diverse estrazioni abbiamo anche visto uscire un singolo bottino superiore al milione di euro: si trattava, in particolare, di 1,4 milioni vinti da un solo (è il caso di dirlo: fortunatissimo!) giocatore che ha centrato tutta la cinquina principale e uno solo dei due Euronumeri; mentre dopo di lui (o lei) si sono piazzati altri 5 fortunati che ne hanno vinti pochi più di 162mila con le loro scommesse fortunate!

TUTTE LE STATISTICHE DELL’EUROJACKPOT IN VISTA DEL CONCORSO DI OGGI: NUMERI FORTUNATI E SFORTUNATI

Dato che sicuramente saprete perfettamente tutte le regole che vi servono per partecipare all’Eurojackpot (e se così non fosse vi ricordiamo giusto che vi basterà scegliere sette numeri, inserirli nella solita schedina che ben conoscerete e pagare i vostri 2 euro di scommessa per accedere al sorteggio serale), qui oggi vogliamo lasciarvi un paio di consigli su quei numeri che potreste scegliere di inserire – o non inserire – nelle vostre schedine, ovviamente appellandoci alle statistiche.

Per esempio, potrebbe farvi comodo sapere che la combinazione di numeri classici (da regolamento composta da 5 cifre) più fortunati dell’Eurojackpot è composta dall’11, dal 17, dal 20, dal 30 e dal 45 che viaggiano tutti su di una frequenza di oltre 40 estrazioni l’uno, e tra gli Euronumeri (sempre in coppia) troviamo il 3 e il 5; mentre dall’altra parte della classifica, tra gli sfortunati, troviamo la doppia combinazione composta da 25-33-5-19-40 e 11-4.