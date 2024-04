Eurojackpot/ Estrazione di oggi venerdì 5 aprile 2024: i numeri vincenti e la combinazione fortunata

NUOVA ESTRAZIONE: IL SUPER MONTEPREMI IN PALIO OGGI

Il montepremi di Eurojackpot è volato a 64 milioni di euro per l’estrazione di oggi, venerdì 5 aprile 2024. Questo il bottino a cui dovete aspirare dando la caccia ai numeri vincenti del concorso di stasera. L’auspicio è che sia una serata fortunata per l’Italia, che già nell’appuntamento con la fortuna di martedì è stata baciata dalla dea bendata.

Infatti, è stata realizzata una vincita di 69.005,20 euro: stando a quanto evidenziato da Agimeg, la schedina che ha centrato il 5+0 è stata giocata a Marlengo, in provincia di Bolzano.

COME SI GIOCA? LE GIOCATE ONLINE O IN RICEVITORIA

Avete già provveduto a compilare la schedina e a giocarla in vista dell’estrazione di oggi di Eurojackpot? In primis, dovete scegliere la combinazione, in particolare 5 numeri compresi tra 1 e 50 e 2 Euronumeri compresi tra 1 e 12. In alternativa, potete chiedere una combinazione casuale, sia giocando online sia in ricevitoria. In quest’ultimo caso, basta provare il QuickPick, lasciando al terminale il compito di compilare la giocata. Potete anche valutare di giocare in abbonamento, ripetendo la stessa giocata per un numero di estrazione consecutive a vostra scelta da 2 a 10.

Poi non resta che convalidare la schedina, sull’app di Eurojackpot, su uno dei siti abilitati o in ricevitoria. Il costo non cambia in base all’opzione che preferite. Per convalidare le giocate online o da app, bisogna però avere un conto gioco personale, dove vengono registrati i dati identificativi delle giocate, le operazioni di addebito delle stesse e quelle di accredito delle vincite inferiori a 5.200 euro, visto che per quelle superiori sono previste altre modalità.

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DELL’EUROJACKPOT DI OGGI, VENERDÌ 5 APRILE 2024

Combinazione vincente

Euronumeri

(I numeri vincenti del concorso di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato)











