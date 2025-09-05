Estrazione Eurojackpot dei numeri vincenti di venerdì 5 settembre 2025: quanto vale il jackpot, quali sono le regole per giocare e i premi del concorso

Sono stati appena estratti i numeri vincenti di Eurojackpot: se hai partecipato all’estrazione, è arrivato il momento di scoprire se la tua schedina è vincente. Grazie alla funzione Verifica Vincite presente sul sito ufficiale, potete controllare in pochi passi se avete centrato una delle 12 categorie di premi previste, dalla combinazione più alta 5+2 fino alla più bassa 2+1. Basta inserire il numero del concorso, l’anno e il codice della giocata riportati sulla ricevuta per conoscere immediatamente l’esito e l’eventuale ammontare del premio.

SUPERENALOTTO, LOTTO, EUROJACKPOT, 10ELOTTO, SIMBOLOTTO/ Numeri vincenti di oggi, martedì 2 settembre 2025

Se poi non siete tra i vincitori, potete sempre consultare il Bollettino Ufficiale o l’archivio delle estrazioni sul sito ufficiale Eurojackpot, per scoprire tutte le combinazioni passate e verificare eventuali vincite pregresse. Invece, se la tua giocata è vincente, si passa alla riscossione del premio, che dipende dall’importo e dalla modalità con cui è stata effettuata la giocata: sul sito ufficiale sono disponibili tutte le istruzioni per ritirare il premio in sicurezza e senza rischi.

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, martedì 2 settembre 2025

EuroJackpot n.72 del 05/09/2025

Combinazione vincente

14 – 6 – 29 – 25 – 46

Euronumeri

7 – 11

Eurojackpot oggi mette in palio un Jackpot da 74 milioni di euro, accendendo così l’attesa tra i giocatori italiani e degli altri Paesi europei che parteciperanno all’estrazione. Si tratta di uno dei premi più consistenti tra le lotterie continentali, ad esempio per l’Italia anche rispetto al Superenalotto.

L’estrazione di Eurojackpot è prevista per questa sera, con la possibilità di aggiudicarsi l’intero jackpot, per il secondo appuntamento settimanale (il primo si tiene il martedì): i numeri vincenti saranno annunciati da Helsinki, in Finlandia, seguendo le regole ufficiali della lotteria.

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 29 Agosto 2025

EUROJACKPOT: COME FUNZIONA E QUALI SONO LE REGOLE

Nato 13 anni fa, Eurojackpot è un gioco europeo che coinvolge numerosi Paesi, tra cui l’Italia, con un montepremi che va da un minimo di almeno 10 milioni di euro e può crescere fino alla soglia dei 120 milioni. Le vincite si ottengono indovinando almeno 2 numeri più 1 Euronumero, fino alla combinazione completa che assegna il jackpot.

L’ultimo colpo di fortuna registrato nel nostro Paese risale a venerdì 22 agosto con una giocata effettuata a Roma: il fortunato giocatore ha centrato una combinazione 5+0, portandosi a casa 55mila euro circa.

Torniamo all’ultima estrazione, che ha distribuito premi milionari in tutta Europa: c’è un vincitore della combinazione 5+1 che si è aggiudicato 1,8 milioni di euro circa, mentre tre giocatori con 5+0 hanno vinto 344mila euro circa ciascuno.

Tra le vincite di fascia intermedia ci sono quelle di 28 partecipanti, che hanno centrato 4+2, portandosi a casa 6mila euro a testa. Di conseguenza, questo gioco continua a offrire grandi opportunità, con premi che spaziano dai milioni ai premi più accessibili ma comunque consistenti.