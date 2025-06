Il venerdì ci riserva sempre un attesissimo e partecipatissimo appuntamento con l’Eurojackpot, che si inserisce tra i tantissimi giochi ai quali siamo decisamente abituati – e solo oggi ci saranno anche Lotto, 10eLotto, Superenalotto, Simbolotto e MillionDay –, restituendo a questa sempre apprezzata ricerca della fortuna una dimensione europea, aumentando di molto i partecipanti: nel caso in cui non lo sappiate, infatti, l’Eurojackpot è l’unico tra i tanti concorsi simili che si tiene anche in altri (oltre ovviamente all’Italia) 17 Paesi europei, con la Germania che, da praticamente sempre, è l’assoluta favorita con un totale di esattamente 70 jackpot milionari vinti dal 2012 a questa parte!

Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto/ I numeri vincenti di oggi, venerdì 6 giugno 2025

TUTTI I PREMI IN PALIO NELL’EUROJACKPOT: DAL JACKPOT MILIONARIO AL BOTTINO MINORE

L’Italia, dal canto suo, si difende piuttosto bene, dato che, pur posizionandosi ben distante dalla Germania, fino ad oggi ha attirato la comunque ottima cifra di 4 differenti jackpot dell’Eurojackpot, con la nostra speranza che proprio questa sera potremo incoronare qualche nuovo vincitore milionario, magari nascosto proprio tra voi, carissimi lettori: mettere a segno un 5+2 questa sera – vale certamente la pena ricordarlo – vi farà vincere ben 17 milioni di euro, dopo l’ultima vittoria milionaria messa a segno solo lo scorso venerdì, ironicamente proprio da un giocatore tedesco, che ne ha vinti 17,6 con la sua fortunatissima schedina!

In ogni caso, a voi giocatori (o potenziali tali) che avete deciso di partecipare al concorso di questa sera, ricordiamo sempre e comunque che i premi non si limitano al jackpot, con ben 12 differenti bottini che potreste riuscire a portarvi a casa con combinazioni inferiori al 5+2 citato prima: per esempio, lo scorso martedì sei fortunati hanno vinto poco più di 205 mila euro, perdendo per strada solamente uno dei numeri vincenti; così come chi ne ha persi due (precisamente entrambi gli Euronumeri) ne ha vinti quasi 116 mila, e gli ultimi nel lunghissimo elenco di vincitori hanno chiuso la serata con 10,7 euro in più!