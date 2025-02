Tornerà questa sera – consolidando quella che è ormai diventata a tutti gli effetti una vera e propria tradizione – l’Eurojackpot che questa settimana ha già tenuto un particolarmente ricco (ci torneremo a breve!) concorso e potrebbe essere pronto ad assegnare il suo sempre ricercatissimo jackpot milionario: come sempre anche oggi – ovviamente venerdì 7 febbraio 2025 – per poter conoscere gli attesissimi numeri vincenti dell’Eurojackpot dovremo attendere pazientemente almeno fino alle ore 20 in punto in cui inizierà l’estrazione ad Helsinki; mentre potrebbe essere utile ricordarvi (perché magari siete ancora in tempo per tentare la fortuna!) che comunque fino alle ore 19:30 potrete tranquillamente piazzare tutte le scommesse che volete per cercare di acciuffare quell’ambitissimo premio milionario!

QUANTO SI VINCE NELL’EUROJACKPOT: GLI ULTIMI PREMI ASSEGNATI E IL VALORE ODIERNO DEL JACKPOT

Visto che l’abbiamo già citato due volte e molti tra voi saranno certamente curiosi di sapere quanto possa valere, vi diciamo subito che oggi il jackpot dell’Eurojackpot è arrivato all’impressionante cifra di 75 milioni di euro (superando addirittura il nostrano Superenalotto!) che vi permetteranno facilmente e tranquillamente di rivoluzionare completamente la vostra vita: complessivamente questo importante bottino potrebbe arrivare all’ancor più sbalorditiva somma di 120 milioni; mentre esattamente come il precedentemente citato concorso superenalottifero, nel caso in cui qualcuno riesca a metterci le mani sopra tornerà al suo minimo fissato a 10 milioni!

Sempre restando nel certamente interessante tema dei premi dell’Eurojackpot, in attesa dei numeri vincenti di questa sera possiamo anche dirvi che martedì scorso in totale sono stati vinti più di 11,1 milioni di euro distribuiti tra 658mila differenti vincitori: tra questi i più fortunati in assoluto sono stati tre giocatori che – pur con combinazioni vincenti diverse, entrambe tra i 5+1 e i 5+0 punti centrati – si sono portati a casa 914mila ottimi euro; seguiti da altri 24 fortunati che se sono aggiudicati (con i punti da 4+2) altri 6mila 797 a testa!