Eurojackpot/ Estrazione di oggi, venerdì 7 luglio 2023: i numeri vincenti

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: COME SI GIOCA

Nuova estrazione dell’Eurojackpot in questo 7 luglio. L’estrazione avviene ogni martedì e venerdì: si tratta di un concorso europeo che dà la possibilità di vincere prestigiosi premi: il jackpot va dai 10 ai 120 milioni di euro. L’estrazione avviene in diretta a Helsinki, in Finlandia. Oggi il jackpot sarà di 32 milioni: infatti ogni volta che si indovinano i 7 numeri vincenti, il montepremi viene azzerato e torna a 10 milioni e poi risalirà dopo ogni concorso Giocare è molto semplice: infatti basterà scegliere 5 numeri compresi tra 1 e 50 e 2 Euronumeri compresi tra 1 e 12. I numeri da indovinare sono 5+2 per puntare al jackpot. Si può giocare al concorso con giocata semplice ma che c’è anche la possibilità di avanzare una combinazione casuale, qualora si sia indecisi. In seguito alla giocata basterà solamente attendere l’estrazione dei numeri vincenti di Eurojackpot. Questa potrà essere seguita live.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, martedì 4 luglio 2023

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: COME VINCERE

L’Eurojackpot permette di giocare due volte a settimana, ogni martedì e ogni venerdì. Per vincere il premio massimo bisognerà mettere a segno la combinazione di 5 + 2 numeri, indovinando tutti e sette. Così facendo si porterebbe a casa una maxi cifra che oggi, venerdì 7 luglio, è di 32 milioni. Per questo gioco, il jackpot varia di volta in volta: oscilla tra i 10 milioni fino alla maxi somma di 120 milioni di euro. Quando qualcuno indovinerà la combinazione di sette numeri, si azzererà, tornando proprio a 10 milioni. Da qualche estrazione ormai non viene centrato il 5+2 dunque il jackpot continua a salire. Nell’ultima estrazione, quella del 4 luglio, ci sono stati tre 5+1: le persone hanno vinto 380.299,80 € ciascuno. In generale, nell’ultima estrazione di Eurojackpot sono stati assegnati 388.954 premi, per un totale di 7.280.053 € vinti.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, venerdì 30 giugno 2023

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, VENERDÌ 7 LUGLIO 2023

Combinazione vincente:

–

Euronumeri:

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LEGGI ANCHE:

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, martedì 27 giugno 2023

© RIPRODUZIONE RISERVATA