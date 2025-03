Potrebbe essere proprio quella di oggi – venerdì 7 marzo 2025 – la giornata giusta per riportare finalmente il milionario jackpot dell’Eurojackpot giunto oggi all’ottima cifra di 52 milioni di euro nel nostro Bel Paese, conquistando un posticino migliore nella mappa della fortuna che da sempre vede al primissimo posto il territorio tedesco, fino ad oggi rivelatosi quello maggiormente affezionato a questo sempre partecipatissimo concorso con migliaia e migliaia di euro vinti nel corso degli anni: l’estrazione odierna dell’Eurojackpot si terrà – come di consueto – allo scoccare delle ore 20:00 con l’annuncio dei numeri vincenti e la successiva caccia ai tantissimi premi in palio; mentre ovviamente per potervi dire vincitori dovrete necessariamente innanzitutto piazzare la vostra scommessa!

REGOLE, PREMI E VINCITE DELL’EUROJACKPOT IN VISTA DELL’ESTRAZIONE DI OGGI

Visto che l’abbiamo citata, vale la pena – prima di ricordare brevemente le regole dell’Eurojackpot – precisare che nella mappa della fortuna dei 19 paesi europei che partecipano con noi a questo entusiasmante appuntamento la Germania ha staccato di gran lunga tutti gli altri paesi con ben 68 jackpot vinti nel corso degli anni, seguita – appunto ad enorme distanza – dalla Finlandia con i suoi 22 premi milionari e dalla Danimarca in terza posizione con 12 vincite; mentre noi italiani ci piazziamo ‘solamente’ ottavi con 4 vittorie al pari di quelle segnate anche dalla Slovenia e dall’Ungheria, con Lettonia, Estonia, Grecia e Islanda alla fine della classifica a quota zero.

Ve le abbiamo promesse e prima di lasciarvi vi ricordiamo anche che le semplicissime regole dell’Eurojackpot prevedono che voi giocatori vi limitiate alla scelta di sette numeri da inserire nella vostra schedina che siano divisi tra una cinquina e una coppia: il costo è di solamente due euro, grazie al quali poteste incassare – ovviamente solo nella migliore delle ipotesi – quei 52 milioni di jackpot ai quali accennavamo in apertura, oppure uno dei tantissimi altri bottini in palio altrettanto interessanti!