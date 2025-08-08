Estrazione Eurojackpot di venerdì 8 agosto 2025: i numeri vincenti di oggi, quanto vale il jackpot, le regole e i premi

È il momento di scoprire tutti assieme l’esito dell’estrazione di oggi dell’Eurojackpot che si è appena tenuta nella sala di Helsinki e che potrebbe – come sempre vi ricordiamo – rendervi letteralmente milionari nel caso in cui la Dea Bendata dedica di apporre la sua ricchissima mano su di voi, rendendovi assoluti protagonisti di questa nuova serata ricca di numeri vincenti e di opportunità per moltissimi tra voi!

SUPERENALOTTO, LOTTO, EUROJACKPOT, SIMBOLOTTO, 10eLOTTO/ Numeri vincenti di oggi, Venerdì 8 Agosto 2025

Ovviamente il bottino più interessante – nonché naturalmente il più difficile da aggiudicarsi – è il jackpot che dà il nome a questo concorso, dal valore oggi di ben 36 milioni di euro; mentre con il consueto rinnovato augurio di buona fortuna vi lasciamo subito ai numeri vincenti di oggi dell’Eurojackpot!

SUPERENALOTTO, LOTTO, EUROJACKPOT, 10eLOTTO, SIMBOLOTTO/ Numeri vincenti di oggi, Martedì 5 Agosto 2025

EuroJackpot n.64 del 08/08/2025

Combinazione vincente

23 – 16 – 7 – 42 – 41

Euronumeri

1 – 4

Si aprirà a breve un’altra serata – speriamo – da sogno, al termine della quale potreste essere riusciti a diventare milionari grazie all’Eurojackpot che è pronto ad avviare un’altra ricchissima corsa verso il suo jackpot, sempre più alto in questo mese di agosto che – pur essendosi appena aperto – ha già concretizzato i sogni di tantissimi tra i giocatori che in tutta Europa provano a mettere le mani sui suoi premi nei due consueti appuntamenti settimanali!

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 5 Agosto 2025

Quello di oggi – se, difficilmente, non ve lo ricordate, vi diciamo noi che è venerdì 8 agosto 2025 -, infatti, è solo il secondo dei due sorteggi dell’Eurojackpot che si sono tenuti negli ultimi 7 giorno, ultimo per questa prima settimana di agosto ma anche solamente uno tra i tantissimi che ancora vi attendono nel corso delle seconda parte di questo 2025; sempre con il suo appuntamento con i numeri vincenti fissato per le ore 20 in punto, nella sala estrattiva di Helsinki che varrà per tutti i paesi che partecipano al concorso!

È DI 36 MILIONI DI EURO IL JACKPOT IN PALIO OGGI NELL’EUROJACKPOT: COME SI GIOCA E COME SI VINCE

Visto che l’abbiamo citato, ma non gli abbiamo ancora dedicato le attenzioni che (certamente) merita, per aprire questa seconda parte dell’articolo – e ricordandovi anche al volo che la terza, dedicata ai numeri vincenti, la apriremo solamente dopo lo scoccare delle ore 20 – ci teniamo a dirvi che il jackpot in palio oggi nell’Eurojackpot è arrivato fino alla cifra da sogno di 36 milioni di euro tondi tondi, al centro della consueta crescita dopo la vittoria che è stata messa a segno solamente poche estrazioni fa.

Similmente, restano sempre ferme le consuete regole con voi giocatori e aspiranti vincitori dell’Eurojackpot che dovrete solamente e semplicemente scegliere la vostra combinazione da sette numeri, dividendola – come certamente sarete ben abituati – nelle due serie composte da 5 e da 2 cifre; tutto con un costo di appena due euro che potreste riuscire a coprire facilmente, solo indovinando tre dei numerini che verranno sorteggiati tra pochissimo!