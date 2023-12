EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, VENERDÌ 8 DICEMBRE 2023

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: I NUMERI VINCENTI

Anche in questo venerdì 8 dicembre l’appuntamento è quello di sempre con il fortunato concorso dell’Eurojackpot, gioco europeo con estrazione bisettimanale. Il concorso vede i propri numeri estratti a Helsinki, in Finlandia, con un’estrazione live che può essere seguita anche da casa. Il jackpot oscilla tra i 10 ai 120 milioni e oggi sarà di 42 milioni. Ogni volta che qualcuno indovinerà i 5+2 numeri, tornerà a 10. Da qualche estrazione, dunque, nessuno indovina i 7 numeri portando a casa tutti i milioni in palio.

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, martedì 5 dicembre 2023

Il jackpot allora continuerà a salire fino a toccare i 120 milioni o fino a quando qualcuno non indovinerà i 7 numeri. Per giocare al concorso dell’Eurojackpot, i 5 numeri vanno scelti dall’1 al 50 mentre i 2 euronumeri dall’1 al 12. Controllare i numeri invece è possibile portando in ricevitoria la schedina cartacea oppure online, sul sito dell’Eurojackpot.

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, venerdì 1 dicembre 2023

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: UN JACKPOT DI 42 MILIONI

L’Eurojackpot non va in vacanza neppure oggi, 8 dicembre 2023, giornata festiva in Italia. Il concorso, poi, come ricorda lo stesso nome è europeo: dunque possono giocare tutti i cittadini appartenenti ai Paesi dell’UE. Ci sono due estrazioni settimanali: la prima è il martedì mentre la seconda, appunto, il venerdì. Per partecipare basta scegliere cinque numeri compresi tra l’1 e il 50 più altri due euronumeri che invece devono essere compresi tra l’1 e il 12.

Dunque, in totale, saranno sette i numeri sui quali puntare: se dovessero essere indovinati tutti, si vincerebbe il massimo in palio che non è sempre uguale. Infatti, il concorso offre un montepremi variabile che va dai 10 ai 120 milioni. Questo cambia di volta in volta: oggi, ad esempio, è di 42 milioni. Ogni qualvolta qualcuno indovinerà i 7 numeri, il jackpot tornerà a 10 milioni. Se invece non accadesse, questo continuerà a salire fino a raggiungere la vetta dei 120 milioni.

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, martedì 28 novembre 2023

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: I PREMI DELL’ULTIMA VOLTA

Cos’è successo nell’ultima estrazione dell’Extra Millon Day? Il montepremi oggi è di 42 milioni, dunque questo indica che nell’ultimo concorso non è avvenuta la maxi vincita da 5+2 numeri. Dunque, nessuno ha portato a casa il massimo in palio. Non è avvenuta nessuna maxi vittoria da 5+2 ma non si può dire lo stesso del 5+1: sono stati 7 i giocatori che hanno vinto portando a casa 175.361,70 € ciascuno. In 3 hanno invece indovinato 5 numeri ottenendo 175.361,70 € ciascuno anche in questo caso.

30 le vittorie da 4+2 per 3.476,80 € ciascuno. In totale, in questa estrazione di Eurojackpot sono stati assegnati 443.797 premi, per un totale di 7.158.354 € vinti. Riuscirà oggi, 8 dicembre, qualche giocatore a portare a casa il montepremi da 42 milioni? Lo scopriremo solamente dopo le 20!

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, VENERDÌ 8 DICEMBRE 2023

Combinazione vincente

37 – 2 – 8 – 32 – 28

Euronumeri

3 – 6

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA