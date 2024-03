EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, venerdì 8 marzo 2024

Per giocare all’Eurojackpot basta scegliere 5 numeri compresi tra 1 e 50 e 2 Euronumeri compresi tra 1 e 12. C’è poi anche una terza possibilità ed è rivolta a chi è più indeciso: in questo caso infatti si può richiedere una combinazione casuale e dunque sfidare la sorte al massimo, non scegliendo alcun numero sul quale puntare.

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 5 Marzo 2024

I giocatori potranno poi anche giocare in abbonamento per ripetere la stessa giocata per un certo numero di concorsi consecutivi: questi vanno da 2 a 10 ed è la soluzione perfetta per chi abbia una combinazione preferita sulla quale abbia voglia di puntare. Ricordiamo inoltre che la giocata dell’Eurojackpot potrà essere inoltrata sul sito ufficiale del concorso europeo o in ricevitoria.

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, venerdì 1 marzo 2024

EUROJACKPOT: NUOVA ESTRAZIONE IN QUESTO VENERDÌ, IN ARRIVO GRANDI VINCITE?

Il fine settimana si avvicina e come ogni venerdì, oggi siamo in attesa dell’appuntamento con l’Eurojackpot, il concorso europeo che permette di vincere fino premi importantissimi che arrivano fino all’incredibile cifra di 120 milioni. Si tratta di un gioco che mette in palio, come abbiamo detto, cifre astronomiche: per chi indovinerà tutti i numeri da giocare si può vincere un montepremi che arriva fino appunto a 120 milioni.

Non si tratta però di una cifra fissa in quanto il montepremi è variabile e il massimo premio varia tra i 10 e i 120 milioni di euro. questo dipende da quanto accaduto nell’estrazione precedente: se infatti nell’appuntamento che precede quello che prendiamo in considerazione, arriva la vittoria massima, il montepremi torna a 10 milioni. Se ciò non accade comincia a salire mano a mano fino a raggiungere 120 milioni.

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 27 Febbraio 2024

EUROJACKPOT: L’ULTIMA ESTRAZIONE

Ricordiamo che per giocare all’Eurojackpot basta scegliere cinque numeri compresi tra l’1 e il 50 e poi due compresi tra l’1 e il 12. Se tutti e sette i numeri saranno indovinati arriverà la vittoria massima che varia come abbiamo visto tra 10 e 120 milioni. Oggi il montepremi è da 30 milioni: questo vuol dire che nell’ultimo appuntamento nessuno ha centrato la maxi vittoria. Ma cosa è successo appunto nell’estrazione di martedì scorso? Lo scorso martedì i numeri estratti sono stati 2, 20, 30, 31 e 40 con Euronumeri 8 e 12. Nessuno ha centrato la vittoria massima da 5+2 ma un giocatore fortunato ha portato a casa la vincita da 5+1 ottenendo 1.166.722,30 €. 5 invece le vittorie da 5 numeri per 131.595,40 € ciascuno. In totale in questa estrazione di Eurojackpot sono stati assegnati 357.537 premi, per un totale di 7.452.545 € vinti.

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, VENERDÌ 8 MARZO 2024

Combinazione vincente

12 – 4

Euronumeri

2 – 49 – 11 – 23 – 17

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA