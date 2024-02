Eurojackpot/ Estrazione di oggi, venerdì 9 febbraio 2024: i numeri vincenti

Ci sono 62 milioni di euro oggi in palio all’Eurojackpot. L’estrazione europea torna questo venerdì 9 febbraio 2024 per regalare i nuovi numeri vincenti, di conseguenza anche nuove vincite. L’ultimo appuntamento si è rivelato particolarmente fortunato, anche se nessuno è riuscito a centrare l’ambito 5+2, motivo per il quale è cresciuto il montepremi. Ma in due hanno sfiorato la vincita clamorosa, fallendo per un solo Euronumero. Grazie al 5+1, però, hanno vinto 756.559,20 euro. Lo stesso importo che è stato destinato a colui che ha centrato il 5+0. P

assiamo al 4+2, che invece vanta ventisei schedine fortunate, ognuna delle quali frutta un premio di 5.192,20. Scendiamo al 4+1, con cui invece sono stati vinti 379,20 euro. In questo caso le giocate fortunate dell’Eurojackpot sono state 445. Ma queste presentate finora sono solo quattro delle 12 categorie di vincita con cui si può trionfare in questo gioco che vede sfidarsi migliaia e migliaia di giocatori in 18 Paesi d’Europa. Ora non ci resta che illustrarvi come si gioca a Eurojackpot…

COME SI GIOCA A EUROJACKPOT (ANCHE IN ABBONAMENTO)

La schedina di Eurojackpot è formata da due pannelli: il primo bianco con 50 numeri principali, l’altro dorato con 12 Euronumeri aggiuntivi. Per giocare basta scegliere almeno 5 numeri dal pannello bianco da 50, poi almeno 2 Euronumeri dal pannello dorato che invece ne contiene 12. Ogni combinazione ha un costo di due euro, con cui si possono vincere fino a 120 milioni di euro indovinando la combinazione fortunata formata da 5 numeri e 2 Euronumeri.

Se volete ripetere la giocata, quindi mettere in gioco i vostri numeri più volte, allora potete giocare in abbonamento e ripetere la stessa giocata per un numero di concorsi consecutivi a tua scelta, da 2 a 10. Ciò è possibile anche per coloro che effettuano la giocata ad Eurojackpot online. Ora che sapete come si gioca, non dovete far altro che seguire l’appuntamento con la fortuna. L’estrazione dei numeri vincenti si tiene a Helsinki alle 20 ore italiane. Ci ritroveremo presto, quindi, per scoprire la combinazione fortunata, mentre voi dovrete anche capire se avete vinto un premio.

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, VENERDÌ 9 FEBBRAIO 2024

Combinazione vincente

–

Euronumeri

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











