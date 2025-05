Le ore 20:00 sono arrivate e con loro non è tardato neppure di un secondo l’appuntamento con l’estrazione dei numeri vincenti di oggi dell’Eurojackpot da poco annunciati nel consueto appuntamento nella sala estrattiva di Helsinki che vale per tutti i vari paesi europei coinvolti in questo sempre partecipatissimo concorso: in totale i numeri sorteggiati sono 7 – divisi nella solita doppia combinazione da 5 e 2 numeri differenti – e se li aveste indovinati tutti allora avrete di diritto vinto il jackpot!

Prima di lasciarvi alla vostra caccia milionaria, vi ricordiamo giusto al volo che il valore del premio di oggi è di addirittura 120 milioni di euro tondi e dato che non vogliamo rubarvi troppo tempo, eccovi tutti i numeri vincenti di oggi – venerdì 9 maggio 2025 – dell’Eurojackpot!

EuroJackpot n.38 del 09/05/2025

Combinazione vincente

1 – 5 – 36 – 27 – 43

Euronumeri

9 – 5

Il venerdì come sempre da diversi anni a questa parte è il giorno – o meglio, la serata – dedicata all’Eurojackpot con i suoi numeri vincenti che sono pronti a sorprenderci dopo le ore 20:00 rendendosi potenzialmente protagonisti di un qualche fantastico premio che potrebbe finire proprio nelle vostre tasche, carissimi lettori: ovviamente questo per noi è un vero e proprio augurio che rivolgiamo a tutti voi sperando che se deciderete di seguire la nostra diretta sull’estrazione dei numeri vincenti dell’Eurojackpot, saremo proprio noi ad annunciarvi ufficialmente che siete riusciti a diventare milionari grazie alla vostra schedina compilata nel corso di questo pomeriggio!

L’EUROJACKPOT DI OGGI: QUANTO VALE IL JACKPOT E I PREMI VINTI LO SCORSO MARTEDÌ

Dato che l’assoluto ed unico protagonista dell’Eurojackpot – ancor prima dei numeri che verranno estratti in serata – è il suo milionario jackpot, entrando nel vivo di questo nuovo viaggio verso l’estrazione di oggi vogliamo dirvi che ancora una volta il suo valore è parti ad addirittura 120 milioni di euro: questa – lo ricordiamo sempre – è la cifra massima che si può raggiungere in questo concorso da un minimo fissato a 10 milioni che si incrementa di volta in volta man mano che nessuno tra i tanti giocatori riesce a mettere a segno i punti da 5+2; con l’ultimo vincitore che ormai risale ad abbondantemente più di un mese fa.

Il jackpot dell’Eurojackpot – vale la pena ricordare anche questo – è già da un paio di concorsi che ha raggiunto il massimo possibile e l’occasione è certamente utile per ricordare a tutti voi carissimi lettori che le eventuali maggiorazioni che ci sarebbero state in questi appuntamenti saranno tutte interamente dirottate sulla categoria di vincita immediatamente inferiore al massimo: non a caso martedì scorso i tre vincitori che hanno indovinato 5+1 punti si sono portati a casa la bellezza di poco più di 6 milioni di euro a testa; con la terza categoria – giusto a titolo di paragone – che di poco supera i 202mila euro.