EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 7 aprile (conc. 28/2023)

EUROJACKPOT: I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Anche in questo venerdì Santo, come avviene ogni martedì e venerdì, l’appuntamento è con i numeri vincenti dell’Eurojackpot. Quali saranno i numeri fortunati in questo concorso numero 28 del 2023? L’estrazione dei numeri fortunati del concorso europeo avviene a Helsinki, in Finlandia, in diretta. Adesso che le urne hanno stabilito quali siano i numeri vincenti di questo venerdì pre pasquale, bisognerà solamente controllare la propria schedina per capire se si rientra o meno tra i fortunati vincitori.

Per farlo, basterà seguire pochissimi semplici passaggi. Il controllo si può fare in ricevitoria, direttamente passando il foglio della giocata al tabaccaio di fiducia, che attraverso il codice controllerà se la schedina sia vincente o meno, o sul sito ufficiale di Eurojackpot. Qui si possono controllare i numeri vincenti per capire se corrispondano con i propri. Basterà solamente inserire il numero di concorso Eurojackpot, l’anno e il codice della vostra giocata e scoprire se la fortuna è dalla vostra parte!

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: IN PALIO 10 MILIONI DI EURO

Comincia ad alzarsi nuovamente il montepremi dell’Eurojackpot. Oggi, venerdì 7 aprile, è in programma una nuova estrazione del concorso europeo. La scorsa settimana, in Repubblica Ceca si è registrata una maxi vincita. Nel concorso in questione, infatti, è stato centrato un 5+2 da dieci milioni di euro. Il montepremi era appena ripartito dalla somma più bassa ed è nuovamente finito nelle casse di un fortunatissimo giocatore. Adesso, dopo che martedì scorso non è stato centrato il 5+2, comincia a rialzarsi la somma, che cresce solo quando tutti i numeri vincenti non vengono centrati. Siamo dunque a 16 milioni.

Ricordiamo che per partecipare al gioco bisogna compilare una schedina inserendo una o più combinazioni di numeri. Si possono scegliere 5 numeri compresi tra 1 e 50 e 2 Euronumeri compresi tra 1 e 12. In alternativa è possibile anche richiedere una combinazione casuale nel caso in cui si fosse troppo indecisi. Inoltre l’Eurojackpot prevede anche la possibilità di effettuare la propria giocata in abbonamento, ripetendo gli stessi numeri più volte, da 2 a 10.

PREMI EUROJACKPOT: LE QUOTE DELL’ULTIMA ESTRAZIONE

L’Italia sarà oggi protagonista con l’Eurojackpot? L’ultima cifra ultramilionaria è stata centrata in Repubblica Ceca due estrazioni fa, con ben 10 milioni di euro vinti. Come è andata invece nella scorsa estrazione, quella di martedì 4 aprile? Andiamo a vedere nel dettaglio.

I numeri vincenti dell’ultimo concorso sono stati 1, 15, 19, 24, 33. Gli Euronumeri invece 7 e 8. Questa volta nessun fortunato ha centrato i punti 5+2 ma un giocatore è riuscito a portare a casa la maxi cifra di 928.599 € con i punti 5+1. Sono stati invece 7 i giocatori che hanno indovinato le 5 cifre, portando a casa 74.812,30 € ciascuno. 31 invece hanno indovinato 4 cifre+2 Euronumeri, vincendo poco più di 2.500 € ciascuno. In totale sono sono stati assegnati 393.066 premi, per un totale di 5.931.739 € vinti.

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, VENERDÌ 7 APRILE 2023

COMBINAZIONE VINCENTE

16 – 32 – 28 – 48 – 36

EURONUMERI

10 – 5

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











