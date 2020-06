Eurojackpot/ Estrazione e numeri vincenti, oggi 12 giugno 2020 (conc 24/2020)

Pubblicità

Secondo venerdì del mese in compagnia di Eurojackpot, il gioco Sisal che raduna l’intera Europa con l’obiettivo di dividere il ricco montepremi messo a disposizione dei giocatori. Sono 18, in tutto, i Paesi (inclusa l’Italia) che anche oggi 12 giugno saranno impegnati nella nuova sfida che vedrà i riflettori puntati sul ricco primo premio sempre milionario. Nell’ultimo concorso della passata settimana nessuno è riuscito ad intercettare il fatidico “5+2” e per questo il Jackpot per il prossimo concorso odierno sale vertiginosamente a 20 milioni di euro. A far festa lo scorso venerdì sono stati però i quattro giocatori che hanno centrato i “5+1” – la vincita maggiore della serata – vincendo 445 mila euro a testa. Tre vincite sono state realizzate in Germania e solo una in Finlandia. L’Italia ha potuto vedere le prime vincite solo con il “4+2”: in tre hanno intercettato l’interessante vincita di 4767 euro a testa. Le possibilità di portarsi a casa un bel premio sono di fatto numerose in quanto ci sono in totale ben 12 categoria di vincita. Chiaramente le più interessanti sono quelle in cima, che restano le più ambite, ma si può arrivare a vincere anche con il “2+”: basti pensare che solo nell’ultimo concorso sono stati oltre mezzo milione di concorrenti, tra cui poco più di 9400 italiani, a portarsi a casa il premio di consolazione del valore di 8 euro ciascuno.

EUROJACKPOT NUOVA ESTRAZIONE: COME SI GIOCA

Le regole del gioco EuroJackpot che apre la strada al weekend possono apparire complessa ma in realtà sono semplici da apprendere e mettere in atto. Per unirsi al resto d’Europa e tentare la fortuna sarà infatti sufficiente scegliere almeno 5 numeri su 50 e almeno 2 Euronumeri su 10. La giocata minima pari a una combinazione ha il costo di 2 euro ma in caso di vincita i premi sono ricchi anche se minori. Chi vuole aumentare le proprie probabilità di vincita potrà partecipare ad Eurojackpot anche giocando i Sistemi Integrali e Sistemi Integrali Ridotti. Al termine di ogni estrazione, attesa per le 20.00 circa di ogni venerdì, il passo successivo e indispensabile sarà quello di procedere con la consueta verifica che potrà avvenire direttamente attraverso le pagine de IlSussidiario (in fondo a questo articolo), oppure in ricevitoria, su Sisal Tv e sui siti di EuroJackpot.it e dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI 12 GIUGNO 2020

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



