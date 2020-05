Eurojackpot/ Estrazione e numeri vincenti oggi 15 maggio 2020 (conc 20/2020)

Pubblicità

Lo scorso 8 maggio è ripartito ufficialmente anche il gioco Eurojackpot che riunisce per una sera tutti i paesi europei. L’appuntamento è come sempre intorno alle ore 20.00 quando sarà possibile scoprire la nuova combinazione con il suo jackpot milionario dopo i precedenti appuntamenti messi in pausa a causa delle disposizioni anti-Covid messe in atto dal governo. Via libera quindi alla nuova giocata sia in Ricevitoria che online in occasione del nuovo concorso numero 20 di oggi, venerdì 15 maggio, che mette in sfida l’intera Europa proponendo alcuni momenti di svago. Riprende a tutti gli effetti anche la corsa al 5+2, l’obiettivo più ambito che permette di potersi accaparrare la ricca vincita maggiore messa in palio. Tuttavia, non mancano come di consueto le altre categorie di vincita altrettanto interessanti. Sono infatti 12, in tutto, le categorie di vincita – dal 5+2 al 2+1 – in base ai numeri ed Euronumeri che vengono intercettati con ogni giocata. L’unica certezza è quella di giocare sempre per un jackpot milionario: anche in caso di vincita nel precedente concorso, infatti, si riparte da 10 milioni di euro e cresce sempre più velocemente ad ogni concorso. La scorsa settimana il 5+2 è stato realizzato da un solo fortunatissimo giocatore, purtroppo non italiano, il quale si è portato a casa la cifra spettacolare di 13,3 milioni euro (esattamente 13.286.943,40 euro). La prima vincita italiana è stata realizzata con il 4+2 del valore di 4.829 euro.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: ANCORA CACCIA AL JACKPOT

Giocare ad Eurojackpot è molto semplice poichè consiste nel mettere in gioco sulla propria schedina almeno cinque numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euro a giocata. Sono in tutto 18 i Paesi europei in sfida per conquistare il grande Jackpot milionario in palio ogni venerdì con l’estrazione attesa alle ore 20.00. In merito alle categorie disponibili e le probabilità di vincita, la più ambita, ovvero quella del 5+2 ha una probabilità di 1 su 95.344.200. Si scende a 1 su 5.959.013 per il 5+1 passando a 1 su 3.405.150 per il 5+0. C’è quindi 1 possibilità su 423.752 di intercettare il 4+2 e 1 su 26.485 per il 4+1. Chi si accontenta appena del 2+1 avrà una possibilità di vincita di 1 su 42 giocatori. Oltre alla giocata in ricevitoria, sempre tenendo conto delle misure di sicurezza, si potrà giocare anche online sui vari siti autorizzati, da Sisal a Snai passando per Eurobet. Come andrà l’estrazione di questa sera del Eurojackpot? Come sempre in fondo alla pagina potrete trovare i numeri fortunati estratti, sperando possano essere gli stessi presenti in schedina.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI 15 MAGGIO 2020

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



