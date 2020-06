EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione oggi 19 giugno: corsa al 5+2 (conc 25/2020)

Nuova estrazione di Eurojackpot da poco messa a segno e, di conseguenza, nuova serie di numeri da consultare, tenendo le dita incrociate e sperando che la Dea Bendata possa aver fatto il suo generoso dovere. Come è andato il nuovo concorso numero 25? In attesa di scoprire le quote che sveleranno se la nuova corsa al 5+2 si è rivelata o meno fortunata, soprattutto per i giocatori nostrani, la prossima mossa è quella di procedere al controllo della propria schedina. Sono stati indovinati i numeri appena estratti? E se si, quanti? Ricordiamo infatti che oltre al primo premio sempre milionario rappresentato dall’intera combinazione, infatti, il gioco mette a disposizione dei suoi sempre numerosi concorrenti da tutta Europa ben 12 categorie di vincita. I premi saranno così distribuiti concedendo a tutti diverse occasioni per poter vincere e portarsi a casa un bel gruzzoletto anche in questo penultimo venerdì del mese. Per essere certi di aver vinto, oltre a controllare in fondo alla pagina la combinazione potrete recarvi anche sul sito ufficiale di Eurojackpot o in alternativa sul portale dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli: l’obiettivo latitante da qualche tempo, è stato centrato questa settimana? (Aggiornamento di Emanuela Longo)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: ATTESA PER I NUMERI VINCENTI

Riparte l’appuntamento con la fortuna, questa volta in vista della nuova estrazione Eurojackpot in programma per questa sera, alle 20.00 in punto. L’Europa si prepara al penultimo concorso del mese ed anche oggi, venerdì 19 giugno, spera di poter intercettare l’interessante vincita realizzabile con il 5+2. Impresa come sempre ardua ma non impossibile, quella che chiama a raccolta anche il nostro Paese, speranzoso di poter distribuire la ricca vincita tra i suoi appassionati. La scorsa settimana, la caccia al 5+2 si è conclusa con un nulla di fatto dal momento che nessun concorrente è riuscito ad intercettare l’intera combinazione. Sono stati in tre ad arrivare ad un passo dalla conquista fermandosi appena alle spalle e collezionando un ricco 5+1 del valore di 628.145 euro, ma nessuno di questi era un giocatore italiano. Per poter trovare i primi concorrenti nostrani si dovrà scendere di molto, arrivando solo al 4+1: in 9 hanno intercettato parte della combinazione vincente portandosi a casa “appena” 240 euro. I restanti premi, certamente inferiori, hanno visto maggiori appassionati protagonisti che però si sono dovuti accontentare solo delle “briciole”.

EUROJACKPOT NUOVA ESTRAZIONE: IL NUOVO RICCO JACKPOT

Ciò che ogni settimana avvicina migliaia di concorrenti di tutta Europa al gioco dell’Eurojackpot è certamente la semplicità con la quale è possibile partecipare. Ogni giocata ha un costo di appena 2 euro ma permette, indovinando l’intera combinazione di poter vincere un premio sempre milionario. Basterà scegliere e mettere in schedina almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 ed attendere poi l’estrazione delle ore 20.00. I nuovi numeri estratti saranno consultabili in fondo a questa pagina oppure in ricevitoria e online, sul sito ufficiale Eurojackpot o sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli. Qui saranno presenti anche le quote ed il numero di vincite realizzate non solo in tutta Europa ma nello specifico anche in Italia. Sul sito di Eurojackpot.it, inoltre, sarà possibile fare una prova del gioco grazie alla possibilità di poter simulare in tutto e per tutto la propria giocata, a partire dalla selezione dei numeri preferiti e passando per le possibilità di vincita. Il nuovo Jackpot, intanto, ha ormai raggiunto quota 31 milioni di euro ed attende solo di poter essere intercettato!

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI 19 GIUGNO 2020

COMBINAZIONE VINCENTE

2 – 22 – 33 – 38 – 47

EURONUMERI

2 – 9

2 – 9

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



