Eurojackpot/ Estrazione e numeri vincenti oggi 22 maggio 2020 (conc 21/2020)

Nuovo giro all’insegna della fortuna e in attesa dei nuovi numeri vincenti dell’EuroJackpot, il concorso che dà appuntamento ogni venerdì con un nuovo concorso. Quello di oggi 22 maggio sarà il concorso numero 21 e riunirà come sempre i vari paesi europei, uniti in un unico obiettivo: intercettare la combinazione vincente e accaparrarsi il premio messo in palio con il 5+2. Questa non sarà ovviamente la sola possibilità per farsi baciare dalla Dea Bendata dal momento che il gioco propone diverse categorie di vincita che vanno dalla maggiore con il 5+2 fino al 2+1, che ovviamente rappresenta solo un premio di consolazione e l’incentivo a riprovarci nel prossimo concorso. L’appuntamento con l’Eurojackpot resta fissato alle ore 20.00 quando, uno dopo l’altro, saranno resi noti i numeri vincenti ovvero la combinazione formata da 5 numeri (da scegliere da una rosa di 50) e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euro a schedina giocata. Le modalità per tentare la fortuna sono quindi molteplici e potranno realizzarsi sia presso la tradizionale ricevitoria oppure online.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: CACCIA AL JACKPOT

Il Jackpot messo a disposizione da Eurojackpot in ogni concorso settimanale è come sempre milionario. Come ricorda infatti Sisal, anche quando viene vinto il montepremi successivo riparte sempre da 10 milioni per poi crescere vertiginosamente e sempre più velocemente concorso dopo concorso. Questo è ciò che accadrà anche questa sera, dopo il precedente concorso nel quale nessun giocatore europeo è riuscito nell’impresa di intercettare l’intera combinazione vincente e portarsi a casa il premio milionario. In tre hanno intercettato il 5+3 del valore di 625.675 euro a testa ma nessuno di loro ha realizzato la vincita in Italia. Per poter vedere i primi trionfatori italiani occorrerà scendere fino al 4+1 con ben sei vincite nostrane del valore di 285,50 euro. Venti le vincite in Italia con il 4+0 pari a 119,80 euro, e così a scendere fino alla categoria più bassa del 2+1 che ha riguardato in totale oltre 483 mila concorrenti di cui 6082 italiani.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI 22 MAGGIO 2020

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



