Eurojackpot/ Estrazione e numeri vincenti oggi 29 maggio 2020 (conc 22/2020)

Eurojackpot torna oggi con un montepremi di 32 milioni di euro. Stasera è infatti in programma una nuova estrazione grazie alla quale si può ottenere il secondo Jackpot più alto d’Europa. Davanti a tutti c’è il Superenalotto, che domani metterà in palio 44,8 milioni di euro, poi c’è appunto il gioco che mette in sfida 18 paesi europei. E si può tentare la fortuna con le nuove schedine. Nei giorni scorsi infatti è arrivato l’annuncio che ha aperto le porte ai nuovi tagliandi per partecipare all’estrazione dell’Eurojackpot. E chissà se saranno quelle con le quali ottenere una bella vincita, anche in considerazione di quanto accaduto la settimana scorsa, quando l’Italia non è riuscita a metter le mani sui premi più ambiti. Se nessuno è riuscito a centrare il 5+2, ben quattro sono riusciti a realizzare il 5+1, ottenendo 486mila euro ciascuno. Non è andata male neppure a coloro che hanno centrato il 5+0, visto che ognuno di loro ha ottenuto 114mila euro. In Italia non è stato neppure centrato il 4+2, che ha premiato con 4mila euro circa ben 51 fortunati.

EUROJACKPOT ESTRAZIONE: COME SI GIOCA

In un momento così delicato per l’Europa dal punto di vista sanitario ed economico, ci si riunisce idealmente per un gioco che è in grado di cambiare le vite di persone che stanno attraversando una fase complicata. A Eurojackpot partecipano infatti ben 18 nazioni, con un primo premio sempre milionario. Giocare è molto semplice: bisogna mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di due euro. Arriva poi il momento dell’estrazione, nel quale segnare la combinazione fortunata, composta da cinque numeri e due Euronumeri. Lo si fa nella consapevolezza che ci sono 12 categorie di vincita, dal 5+2 al 2+1. La prima è quella più ambita, perché permette di vincere il Jackpot milionario, ma come avete avuto modo di constatare in precedenza, ci sono altre categorie con le quali arricchirsi. E allora non ci resta che augurarvi buona fortuna in vista della nuova estrazione di Eurojackpot.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI 29 MAGGIO 2020

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



