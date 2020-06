EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione oggi 5 giugno: corsa al 5+2 (conc 23/2020)

Pubblicità

Sarà anche oggi un venerdì fortunatissimo per qualche concorrente italiano appassionato di Eurojackpot? La nuova estrazione si è da poco conclusa ed in fondo alla pagina sono già noti i numeri che vanno a comporre la cinquina fortunata seguita poi dai due Euronumeri che potrebbero portare per qualcuno ad un ricchissimo 5+2, esattamente come accaduto la scorsa settimana ad uno dei fortunatissimi italiani fedeli al gioco che chiama in sfida l’Europa. La voglia di vincere è come sempre notevole anche alla luce del ricco Jackpot che ogni settimana garantisce a prescindere una vincita massima milionaria. Non sono però da disdegnare neppure le categorie immediatamente successive, soprattutto in questo periodo di forte crisi dove molti italiani rimasti per mesi fermi a causa dell’emergenza Coronavirus avranno riposto le loro speranze proprio in giochi come EuroJackpot. Intanto, in attesa di scoprire le quote, non resta altro da fare che prendere tra le mani la schedina appena giocata e procedere con la verifica dei numeri estratti, auspicando nella generosità della Dea Bendata. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: ATTESA PER I NUMERI VINCENTI

Nuovo venerdì in compagnia di EuroJackpot anche oggi, 5 giugno, con una nuova estrazione ed i suoi numeri vincenti che saranno svelati come sempre poco dopo le 20.00. La fortuna potrebbe tornare a girare anche per il nostro Paese esattamente come accaduto la scorsa settimana quando l’Italia è riuscita ad accaparrarsi l’ambito 5+2 del valore di oltre 33 milioni di euro. Si è trattato dell’unico super fortunato che è riuscito nell’impresa di indovinare l’intera combinazione. Per ritrovare un altro concorrente italiano occorrerà scendere fino al 4+1, quando in 653 (di cui 6 italiani) si erano accaparrati il gruzzoletto di 341 euro. Altri 9, grazie alla vincita con il 4+0 si erano portati a casa il premio di 130 euro. Come andrà quindi questa settimana? Ricordiamo che quella odierna sarà anche la prima estrazione del mese, e chissà se non sarà inaugurata con un’altra ricca vincita milionaria! L’attesa, a questo punto, cresce sempre di più in vista del nuovo concorso che continua a tenere tutti sulle spine.

EUROJACKPOT ESTRAZIONE: COME SI GIOCA

L’EuroJackpot rappresenta il gioco che riuscire tutti i paesi d’Europa, alla medesima ora, con l’intento di riuscire ad accaparrarsi il ricco premio messo in palio rappresentato dal 5+2. Ricordiamo infatti che anche se lo scorso venerdì è stato vinto il montepremi messo in palio, da oggi si riparte comunque da una possibile vincita milionaria. Da regolamento, infatti, in caso di vincita il jackpot riparte sempre da 10 milioni e cresce sempre di più e più velocemente ad ogni concorso. Giocare è molto semplice: basterà infatti mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e sceglierne 2 Euronumeri su 10 al costo a giocata di 2 euro. Sono ben 12 le categorie di vincita, dal 5+2 al 2+1, messe in palio da EuroJackpot e, “basta” indovinare il 5+2 per accaparrarsi il jackpot milionario europeo. La giocata come sempre potrà essere compiuta o nelle tradizionali ricevitorie o in alternativa online sui siti preposti. Dalle 20 in poi occorrerà incrociare le dita e confidare nell’arrivo della Dea Bendata!

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI 5 GIUGNO 2020

COMBINAZIONE VINCENTE

29 – 39 – 9 – 16 – 17

EURONUMERI

1 – 8

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



