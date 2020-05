EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione oggi 8 maggio: caccia al 5+2 (conc 19/2020)

Pubblicità

Dopo settimane di attesa, si è conclusa pochi minuti fa la nuova estrazione di Eurojackpot, il concorso che riunisce tutta l’Europa con l’obiettivo di poter intercettare il ricco jackpot messo a disposizione ogni settimana con il 5+2. La ripartenza per l’Italia sarà stata tra le più fortunate, come accaduto lo scorso mercoledì per il SiVinceTutto? Intanto vi diciamo subito che potrete trovare i nuovi numeri vincenti in fondo a questa pagina. Cosa fare adesso? Non vi resta che verificare, schedina alla mano, se la Dea Bendata ha fatto o meno capolino e se la ripartenza del gioco ha coinciso anche con una ripartenza economica che in tanti sognano in questo delicato momento. Il Jackpot messo in palio nell’estrazione di oggi è pari a 10 milioni di euro: tutto dipenderà da cinque fatidici numeri e dai due Euronumeri che per qualcuno potrebbero rappresentare la svolta necessaria per una vera ripartenza emotiva e non solo. Tuttavia vi ricordiamo che oltre al 5+2 ci saranno altre 11 categorie di vincita, le prime delle quali potrebbero regalare interessanti premi. Non vi resta che verificare la combinazione estratta e sperare di poter sorridere in questo primo weekend di lockdown in Italia. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: ATTESA PER I NUMERI VINCENTI

Da oggi, venerdì 8 maggio, riparte ufficialmente anche il gioco Eurojackpot, sia in Ricevitoria che online. Dopo il Lotto, SuperEnalotto e SiVinceTutto, anche il gioco che mette in sfida l’intera Europa torna in pista in questo esordio di Fase 2 in attesa di una nuova estrazione che arriverà intorno alle 21.00 – salvo ulteriori ritardi – come da tradizione. L’ultimo concorso che metteva in palio 76 milioni di euro si era svolto lo scorso 20 marzo in pieno lockdown, prima che le disposizioni impartite dall’Agenzia Dogane e Monopoli dello scorso 24 marzo annullasse le successive cinque giocate fino allo scorso 24 aprile. Da oggi 8 maggio, dunque, si riparte esattamente dal concorso numero 19. Il sito ufficiale spiega come comportarsi in caso di precedente giocata relativa ai concorsi dal 13 al 18. Se la giocata era stata effettuata in Ricevitoria, basterà consegnare la ricevuta di gioco originale e integra in un qualunque centro Sisal, mentre se effettuata online, il rimborso verrà accreditato direttamente sul conto di gioco. Oggi dunque, gli appassionati italiani torneranno a sfidare la fortuna nella speranza di poter essere baciati dalla Dea Bendata che potrebbe fare capolino in una Italia molto diversa da quella di un mese e mezzo fa. L’obiettivo resta quello di realizzare il 5+2 che permetterà di poter vincere il ricco Jackpot milionario europeo. Attenzione però anche alle altre interessanti categorie di vincita!

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: TORNA LA CACCIA AL JACKPOT

Giocare a Eurojackpot è estremamente semplice: basterà mettere sulla schedina cinque numeri su 50 e due Euronumeri su 10 al costo di appena 2 euro. Il gioco che mette in sfida l’intera Europa premia grazie alle 12 categorie di vincita, dal 5+2 (la più ambita) al 2+1 e si potrà tornare a giocare in ricevitoria (rispettando tutte le norme di distanziamento e igienico-sanitarie) oppure online. Il jackpot messo in palio per l’estrazione dell’Eurojackpot odierna è di 10 milioni di euro. Nell’ultimo concorso numero 12 del 20 marzo scorso nessuno aveva raggiunto il 5+2 mentre in 4 giocatori europei avevano vinto 586.260 euro grazie al ricco 5+1 (nessuno in Italia). Le prime vincite italiane – ben 20 – erano arrivate solo con il 4+1 (per un totale di 1088) del valore di appena 228 euro. Come andrà l’estrazione di questa sera del Eurojackpot? In fondo alla pagina saranno visibili i numeri fortunati estratti, sperando possano fare la fortuna di qualche italiano in questo momento difficile sul piano economico e non solo.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI 8 MAGGIO 2020

COMBINAZIONE VINCENTE

9 – 11 – 15 – 36 – 43

EURONUMERI

8 – 9

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



