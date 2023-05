Eurojackpot, numeri vincenti/ Estrazioni di oggi, 2 maggio (conc. 34/2023)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT 2 MAGGIO: I NUMERI VINCENTI

Anche oggi, come ogni martedì e venerdì, è arrivato il momento di scoprire quali sono i numeri vincenti dell’Eurojackpot, concorso europeo che permette di vincere preziosi premi. Sono infatti tanti i milioni di euro messi in palio da questo fortunato gioco: il jackpot va da 10 a 120 milioni e si azzera ogni qualvolta qualcuno metta a segno l’incredibile vincita del 5+2. Ad Helsinki, in Finlandia, sono stati sorteggiati i numeri vincenti già da qualche minuto. Noi de ilSussidiario.net, come ogni martedì e venerdì, ve li proponiamo.

Ricordiamo che per controllare i numeri giocati e capire se siano o meno vincenti, bisognerà tenere a portata di mano la schedina, per controllarli utilizzando il sito ufficiale o portandola nella ricevitoria dove la giocata è stata avanzata. Sul sito inoltre è possibile controllare la propria schedina utilizzando l’apposito pulsante di “Verifica vincita”. Ci si può rivolgere anche al sito dell’Agenzia Dogane e Monopoli.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT DI OGGI, 2 MAGGIO

Nuovo appuntamento con l’Eurojackpot, giunto al suo 34esimo concorso dall’inizio dell’anno. Anche oggi, martedì 2 maggio, si gioca in Italia così come anche in 18 altri paesi europei. Tutte le settimane, il gioco mette in palio un jackpot variabile tra i 10 milioni e i 120 milioni di euro, oltre ad altri ricchi premi. Giocare è semplicissimo: basterà recarsi sul sito dedicato, oppure in una ricevitoria Sisal, scegliendo poi 5 numeri tra l’1 e il 50, più altri euronumeri 2 tra l’1 e il 12.

Si dovrà poi attendere l’estrazione, che avviene la sera, alle ore 20.30, in diretta da Helsinki, per scoprire se si rientra tra i fortunatissimi vincitori di questo gioco. Noi de IlSussidiario.Net, vi aggiorneremo con i numeri vincenti e tutte le statistiche relative al gioco, in questo articolo, come ogni martedì e venerdì.

EUROJACKPOT: PREMI ED ULTIME VITTORIE

L’Eurojackpot vede un montepremi che è salito 13 milioni di euro in questa estrazione. Ricordiamo che il jackpot è variabile tra i 10 e i 120 milioni di euro ma ogni volta che qualche giocatore indovina la combinazione 5+2, questo si azzera nuovamente, tornando a 10. La fortunata vincita è avvenuta due estrazioni fa, dunque nell’ultima il jackpot era proprio di 10. Sono ben 12 le categorie di premi: il premio più basso spetta a chi indovina 2+1 numeri.

Nell’ultimo concorso dell’Eurojackpot, di venerdì 28 aprile, nessun fortunato giocatore ha indovinato la combinazione 5+2. Sono stati però ben 5 a indovinare il 5+1 portando a casa 313.679,10 € ciascuno. In 4 hanno invece indovinato cinque numeri, vincendo 221.125,50 €. A scendere in 28 hanno indovinato il 4+2 mettendo in cassaforte 5.210,60 € ciascuno. In totale, nell’ultima estrazione Eurojackpot sono stati assegnati 621.510 premi, per un totale di 9.993.274 € vinti. Chi riuscirà, invece, in questa estrazione del 2 maggio a portare a casa i ricchi e sostanziosi premi?

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, 2 MAGGIO 2023

EuroJackpot n.35 del 02/05/2023

Combinazione vincente

23 – 11 – 12 – 26 – 13

Euronumeri

12 – 11

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











