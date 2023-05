Eurojackpot/ Estrazione martedì 23 maggio 2023: i numeri vincenti di oggi

EUROJACKPOT, NUOVO APPUNTAMENTO OGGI, MARTEDÌ 23 MAGGIO

Eccoci arrivati ad un nuovo martedì con il solito appuntamento con l’Eurojackpot. Anche in questo 23 maggio, infatti, i giocatori di tutti i Paesi europei hanno la possibilità di vincere prestigiosi premi. Questo gioco è infatti un concorso europeo con l’estrazione che si tiene in diretta a Helsinki, in Finlandia e permette di vincere un jackpot che va dai 10 ai 120 milioni. Giocare è molto semplice: basta scegliere 5 numeri compresi tra 1 e 50 e 2 Euronumeri compresi tra 1 e 12. In totale sono sette i numeri che vanno scelti.

Come in ogni concorso, esiste una giocata semplice, ossia quella che si fa avanzando sette numeri, ma non è l’unica. C’è anche la possibilità di avanzare una combinazione casuale, in modo che sarà il sistema a scegliere al posto del giocatore. Questo è sicuramente un ottimo metodo per i giocatori più indecisi che non sanno su quali numeri puntare. Una volta avanzata la giocata, bisognerà attendere l’estrazione dei numeri vincenti dell’Eurojackpot che si tiene ogni martedì e venerdì alle 20.30 e verificare se la propria giocata sia tra quelle fortunate o meno.

EUROJACKPOT, CHE VINCITE!

A quanto ammonta il jackpot di questo concorso europeo? Come sappiamo ormai bene, l’Eurojackpot va dai 10 alla cifra massima e astronomica di 120 milioni. Ma da cosa dipende? Ogni volta che un giocatore metterà a segno il 5+2, indovinando i sette numeri, il jackpot sarà azzerato e dunque si partirà da capo. Questo vuol dire che ogni qual volta qualche fortunatissimo metterà a segno la maxi vincita, si ricomincerà da 10 milioni. Oggi, 23 maggio, il jackpot è di 40 milioni perché ormai da qualche estrazione nessuno indovina il 5+2. Anche nell’ultima estrazione questo non è avvenuto mentre in 3 hanno indovinato il 5+1 portando a casa 905.688,50 € ciascuno. Dieci i “5” che hanno vinto invece 95.917,20 € a testa. In totale in questa estrazione dell’Eurojackpot sono stati assegnati 578.130 premi, per un totale di 11.855.471 € vinti.

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, MARTEDÌ 23 MAGGIO 2023

Combinazione vincente

–

Euronumeri

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











