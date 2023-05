Eurojackpot/ Estrazione martedì 30 maggio 2023: i numeri vincenti di oggi

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: JACKPOT DA 56 MILIONI

Oggi, martedì 30 maggio, ci sarà una nuova estrazione dell’Eurojackpot, che come ogni martedì e venerdì dà la possibilità ai giocatori di tutti i Paesi europei di vincere prestigiosi premi. Si tratta infatti di un concorso europeo con un’estrazione che si tiene in diretta a Helsinki, in Finlandia e permette di vincere un jackpot che va dai 10 ai 120 milioni. Giocare è molto semplice: basterà scegliere 5 numeri compresi tra 1 e 50 e 2 Euronumeri compresi tra 1 e 12. In totale vanno allora scelti sette numeri.

Ricordiamo che per partecipare esiste la giocata semplice, ma non è l’unica: c’è anche la possibilità di avanzare una combinazione casuale, in modo che sarà il sistema a scegliere al posto del giocatore. Così il giocatore non dovrà decidere in prima persona su quali numeri puntare. Dopo aver inoltrato la giocata, sarà necessario solamente attendere l’estrazione dei numeri vincenti di Eurojackpot che si tiene ogni martedì e venerdì alle 20.30, in diretta.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: COME SI VINCE

Come e quanto si vince all’Eurojackpot? La cifra massima si porta a casa indovinando i sette numeri, dunque i 5+2: nel caso dell’estrazione del 30 maggio, sono ben 56 i milioni in palio. Il jackpot varia di volta in volta: non è infatti fisso ma oscilla tra un range. Si parte da 10 fino alla maxi somma di 120 milioni di euro: infatti, ogni volta che un giocatore indovinerà la combinazione di sette numeri, si azzererà, tornando proprio a 10 milioni. Nell’ultima estrazione, quella del 26 maggio, nessun fortunato ha centrato il 5+2 e per questo motivo il jackpot di oggi sarà molto alto, di 56 milioni.

Nel concorso di giovedì, comunque, ben 4 giocatori hanno centrato il 5+1 portando a casa 459.981,20 € euro ciascuno. 6 quelli che hanno indovinato i cinque numeri, ottenendo 172.938,60 € ciascuno. In totale sono stati assegnati 694.880 premi, per un totale di 11.726.843 € vinti.

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, MARTEDÌ 30 MAGGIO 2023

Combinazione vincente:

Euronumeri:

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

