Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi 1 gennaio (conc 53/2021)

Il nuovo anno si apre già con un’estrazione, quella di Eurojackpot. Oggi, venerdì 1° gennaio 2021, è infatti in programma il nuovo concorso del primo gioco a Jackpot a cui partecipano ben 18 Paesi europei. A proposito di montepremi, in palio ci sono 56 milioni di euro: un bottino ricchissimo per il 5+2, con cui senza dubbio si può cominciare il 2021 con un passo ben diverso. È una somma che non solo è in grado di cambiare scenari e prospettive, ma una vita intera, quella dell’eventuale vincitore, colui che riuscirà a indovinare la combinazione fortunata.

Se per via dei preparativi relativi al Cenone di Capodanno non avete ancora effettuato la vostra giocata, non temete. Per fortuna giocare a Eurojackpot è molto semplice: bisogna mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e scegliere 2 Euronumeri su 10 al costo di due euro. L’obiettivo è centrare i numeri vincenti per vincere il Jackpot milionario europeo con il 5+2, ma sono ben 12 in tutto le categorie di vincita, quindi ce ne sono altre undici che possono premiarvi.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT, ITALIA IN CERCA DI RISCATTO

L’ultima estrazione di Eurojackpot non ha visto nessuno trionfare con il 5+2, per questo il montepremi è salito a 56 milioni di euro. Ma non sono mancate le ricche vincite nel concorso che si è tenuto il 25 dicembre scorso, quindi nel giorno di Natale. In sei hanno centrato, infatti, il 5+1: ognuno di loro ha vinto 353mila euro circa. Hanno fallito l’impresa per un solo Euronumero, ma non hanno nulla di cui lamentarsi, non credete? Potremmo dire lo stesso per coloro che hanno indovinato solo la cinquina della combinazione fortunata, non i due Euronumeri. Con il loro 5+0 hanno vinto 107mila euro, chiudendo alla grande l’anno.

In questo caso sono state sette le schedine risultate fortunate. Sono state 62 quelle per il 4+2 che ha fruttato un premio di 4mila euro circa. Tra le prime quattro categorie di vincita di Eurojackpot però non c’è una schedina italiana fortunata. Il premio più alto per il nostro Paese è quello di 207,60 euro vinto con il 4+1. Delle 1.082 schedine fortunate, ben 18 sono state giocate in Italia.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 1 GENNAIO 2021

COMBINAZIONE VINCENTE

EURONUMERI

