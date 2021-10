Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi 1 ottobre 2021 (conc 39/2021)

EUROJACKPOT, ESTRAZIONE DI OGGI: RIPARTE LA CACCIA AL NUOVO “5+2”!

Riparte la corsa al “5+2” del concorso Eurojackpot che in questo primo giorno di ottobre torna come di consueto nella serata di venerdì per una nuova appassionante estrazione. Tutto è pronto in vista del concorso che andrà in scena a partire dalle ore 20, minuto più e minuto meno. Sette cifre saranno estratte con l’intento di cambiare la vita a qualcuno dei concorrenti europei che si raduneranno anche oggi in vista dell’importante serata che precede l’inizio del weekend.

Il fine settimana per qualche appassionato di Eurojackpot potrebbe rappresentare la vera svolta, ma prima di scoprire in che modo sarà possibile sfidare la Dea Bendata e convincerla a farci baciare in pieno volto, scrutiamo gli ultimi risultati messi a segno dell’estrazione dello scorso venerdì sera, ultima di settembre. La fortunata Finlandia ha potuto festeggiare con Eurojackpot avendo registrato il tanto fatidico “5+2”. I sette numeri hanno dato il sorriso ad un fortunatissimo concorrente che si è ritrovato con un tesoretto da 22,1 milioni di euro. E la Germania? Niente paura: presente anche nell’ultimo concorso grazie ai quattro “5+1” del valore ciascuno di 492.365 euro. L’Italia ha iniziato a sorridere solo a partire dal “4+2”: due concorrenti sono riusciti a mettere a segno un premio da 4.455 euro a testa.

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

GIOCARE AD EUROJACKPOT: ECCO COME

In vista del prossimo concorso di EuroJackpot di oggi 1 ottobre, il jackpot ripartirà da 10 milioni di euro. Proprio così: il gioco del venerdì sera è l’unico che anche in caso di vincita nel precedente concorso non negherà mai, nel successivo, un jackpot milionario. Curiosi di scoprire come poter subito giocare in occasione della nuova estrazione di oggi? Sono 18 i Paesi che aderiscono da tutta Europa ad Eurojackpot, tra cui naturalmente anche l’Italia.

Per giocare è necessario mettere sulla propria schedina almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euro a puntata. Il gioco prevede ben 12 categorie di vincite, dalla più alta, sempre milionaria, alla più bassa e per giocare è possibile recarsi in ricevitoria oppure online o tramite l’app ufficiale. Giocando in ricevitoria sarà anche possibile scegliere di abbonarsi per giocare più volte (fino a 5 concorsi) la propria combinazione preferita per non perdere alcuna occasione per vincere. La giocata online invece avviene solo previa apertura di un conto di gioco di un Punto di Vendita a distanza abilitato ai Giochi Numerici a Totalizzatore Nazionale. Infine, è possibile anche giocare i Sistemi Integrali e Sistemi Integrali Ridotti avendo così maggiori possibilità di vincita.

