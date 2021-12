EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 10 dicembre (conc 49/2021)

Il fatidico momento è arrivato: i numeri vincenti del nuovo concorso Eurojackpot di questo venerdì 10 dicembre sono stati appena estratti e sono disponibili per la fase di verifica. Con il Natale alle porte, sono in tanti a sperare in un bellissimo regalo da mettere sotto l’albero da parte della Dea Bendata. Ma come sarà andata la serata odierna? A chiederselo sono stati i numerosi concorrenti dei 18 Paesi d’Europa aderenti al concorso. Tuttavia, le prime risposte possiamo fornirvele noi.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 3 dicembre (conc 48/2021)

Appena in fondo alla pagina potrete infatti trovare la combinazione al completo che potrebbe regalare il sogno a più di qualche fortunatissimo concorrente. Se tuttavia volete essere certi dei numeri appena estratti, potrete sempre trovarne l’ulteriore conferma attraverso altre strade, a partire dall’app ufficiale che potrete scaricare gratuitamente sui vostri dispositivi mobili. In alternativa, SisalTv o il sito ufficiale del concorso saranno dei validi canali, fino all’affidabile portale dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli che toglierà ogni dubbio anche i concorrenti più scettici. A noi non resta che augurarvi buona fortuna ed incrociare le dita per i concorrenti italiani! (Aggiornamento di Emanuela Longo)

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 26 novembre (conc 47/2021)

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 3 DICEMBRE 2021

COMBINAZIONE VINCENTE

8 – 34 – 30 – 48 – 9

EURONUMERI

8 – 5

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT DI OGGI: TORNA LA CORSA AL “5+2”!

Ritorna l’atteso appuntamento con la fortuna nella prima serata del venerdì, in occasione della nuova estrazione di Eurojackpot, il concorso più amato d’Europa. Nella prima serata di oggi 10 dicembre, l’attesa cresce sempre di più dal momento che il jackpot continua a crescere in maniera vertiginosa toccando vette sempre più interessanti. L’assenza del “5+2” nel precedente concorso ha fatto salire il montepremi a quota 57 milioni di euro, ovvero uno dei premi più alti di sempre.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 19 novembre (conc 46/2021)

La passata estrazione Eurojackpot, tuttavia, come rammenta anche Agipronews è stata comunque particolarmente interessante dal momento che sono stati undici i giocatori che centrando il “5+1” si sono portati a casa, a testa, 203.890,80 euro. Ben quattro vincite sono state realizzate nella vicina e sempre fortunata Germania, mentre le altre hanno interessato i concorrenti di Danimarca, Estonia, Norvegia, Slovenia, Slovacchia, Polonia e Finlandia. Nel corso della serata sono stati centrati anche quindici “5+0” da 52.771,70 euro ciascuno. In Italia la prima vincita (ed unica) degna di nota del valore di quasi 3000 euro è stata realizzata grazie al “4+2”. La serata di oggi però, pone l’accento sul jackpot extra milionario.

EUROJACKPOT: SCOPRIAMO COME POTER GIOCARE

Il jackpot in palio nella nuova estrazione di oggi 10 dicembre di Eurojackpot ha toccato quota 57 milioni di euro e sempre più concorrenti provenienti dai 18 Paesi d’Europa sono in attesa di poter consultare stasera la combinazione vincente e scoprire se sarà possibile mettere sotto l’albero un ricco premio. Le possibilità non mancano dal momento che ci sono ben 12 differenti categorie di vincite grazie al concorso a premi del venerdì sera, ma come si gioca?

Le regole sono le medesime di sempre e continuano a brillare per semplicità. Per riuscire ad intercettare il “5+2” sempre milionario è infatti sufficiente scegliere 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euro a schedina. Quindi sarà necessario compilare la propria giocata in ricevitoria o, viste le basse temperature anche comodamente da casa online, tramite proprio conto fi gioco su uno dei siti autorizzati o app ufficiale di Eurojackpot al medesimo costo di 2 euro. Si potranno anche scegliere le nuove giocate speciali del gioco Eurojackpot, arrivate lo scorso 29 novembre che permettono di mettere in gioco una combinazione casuale e partecipare all’estrazione settimanale in programma il venerdì poco dopo le 20. Perchè allora non lasciarsi travolgere dalla Dea Bendata?

© RIPRODUZIONE RISERVATA