EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 10 settembre (conc 36/2021)

I numeri vincenti di EuroJackpot hanno appena “parlato”. Terminata l’estrazione di questo venerdì, la fatidica combinazione fortunata è stata resa nota ed adesso non resta che procedere con la doverosa quanto delicatissima operazione di verifica. Come poter appurare che quelli giocati non siano i numeri emersi nel corso dell’estrazione? Domanda apparentemente difficile ma la cui risposta è più semplice del previsto.

Come sempre noi de ilSussidiario.net vi faremo trovare appena in fondo a questa pagina la combinazione appena estratta. Starà a voi verificare che non sia quella fortunata in grado di farvi collezionare un bellissimo e ricchissimo “5+2”. Per togliervi ogni dubbio potrete comunque decidere di procedere ad una contro verifica ad esempio attraverso SisalTV oppure usando l’app ufficiale del gioco, o il sito di Eurojackpot sul quale potrete trovare le cifre estratte e le quote distribuite in Italia e negli altri Paese. Ancora più precise le informazioni presenti sul portale dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli dal quale potrete prontamente verificare combinazione fortunata e numeri vincenti. A noi non resta che augurarvi buona fortuna! (Aggiornamento di Emanuela Longo)

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 10 SETTEMBRE 2021

COMBINAZIONE VINCENTE

42 – 14 – 18 – 2 – 23

EURONUMERI

10 – 5

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT DI OGGI: IL JACKPOT SALE ANCORA!

Nella prima serata di oggi torna l’appuntamento con il concorso Eurojackpot in occasione della nuova estrazione di questo venerdì 10 settembre 2021. La Dea Bendata si è presa le sue meritate vacanze dal momento che continua a mancare l’appuntamento con i numerosi concorrenti speranzosi di poter intercettare il fatidico “5+2”. L’assenza dell’intera combinazione vincente anche nel precedente concorso, ha portato a far crescere inevitabilmente anche il jackpot che in vista della nuova estrazione sale a quota 48 milioni di euro.

L’ultima estrazione Eurojackpot tuttavia, ha portato anche a sei interessanti vincite con il “5+1” che hanno portato ad un premio a testa di 360.915 euro. I premi sono approdati, neanche a dirlo, in Germania, dove sono state realizzate tre maxi vincite, e poi Norvegia, Slovenia e Finlandia. Serata tutto sommato fortunata dal momento che sono stati centrati anche nove “5+0” da quasi 85 mila euro a testa. Le prima vincite più alte in Italia, nell’ultimo concorso, sono state le 13 con il “4+1” del valore di 314 euro a testa.

GIOCARE A EUROJACKPOT: LE REGOLE UTILI

Sono in migliaia i giocatori che ogni venerdì sera sono in attesa di scoprire la nuova combinazione vincente di Eurojackpot. A partecipare al gioco sono i concorrenti di ben 18 Paesi d’Europa che sperano di poter intercettare il “5+2” con il ricco jackpot in palio che, in assenza, è destinato a raggiungere incredibili vette. Anche nel caso in cui dovesse essere intercettato questa sera, dalla prossima settimana ripartirebbe comunque da oltre 10 milioni di euro per poi crescere sempre di più in assenza di vincite degne di nota.

Le regole di Eurojackpot prevedono l’inserimento in schedina di 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euro a giocata da compiersi in ricevitoria, online o tramite app ufficiale del gioco. Negli ultimi due casi è però prevista l’apertura di un conto di gioco su uno dei siti autorizzati. Poco prima dell’estate sono poi arrivate anche le nuove schedina di gioco con una veste accattivante in grado di attrarre un numero sempre maggiore di utenti. Vi ricordiamo inoltre che in palio ci sono ben 12 categorie di vincita, sebbene le probabilità nel caso del premio maggiore sono di appena 1 su 95.344.200. La Dea Bendata però può sempre sorprendere…

