Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi 11 dicembre (conc 50/2020)

ATTESA IL NUOVO CONCORSO N. 50!

Riparte il nuovo concorso Eurojackpot in questo venerdì 11 dicembre 2020. La nuova estrazione del gioco che chiama a raccolta ogni settimana migliaia di concorrenti da tutta Europa continua a far sognare anche oggi, in vista del secondo appuntamento del mese che attiva a pochi giorni dal Natale. Qualcuno potrà ricevere in dono un ricco premio da parte della Dea Bendata? E’ questa l’esperienza dei più dopo l’ultimo venerdì che si è rivelato molto fortunato soprattutto per la vicina Germania. nel corso della passata estrazione del 4 dicembre, infatti, è stato centrato il ricco “5+1” da 1,7 milioni di euro. Ma il passato concorso è stato abbastanza proficuo dal momento che sono stati registrati anche sei “5+0” da 105 mila euro ciascuno, rispettivamente due in Norvegia e uno in Germania, Slovenia, Repubblica Ceca e Danimarca. Per l’Italia si parte da quattro “4+1” del valore di 344 euro a testa. In mancanza della massima vincita della scorsa settimana, questo venerdì Eurojackpot riparte con un jackpot da 20 milioni di euro! Staremo a vedere se la fortuna farà capolino in uno dei 18 Paesi europei che aderiscono al gioco e se ci sarà colui che centrerà in pieno il fatidico “5+2”.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 11 DICEMBRE 2020

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

EUROJACKPOT: ECCO COME SI GIOCA

Il regolamento di Eurojackpot è molto chiaro in merito alle modalità di gioco: basta infatti mettere in schedina almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euro ed attendere le ore 20.00, quando sarà resa nota la nuova combinazione vincente. Il jackpot messo in palio, anche in caso di vincita nella settimana precedente sarà comunque sempre milionario in quanto ripartirà da 10 milioni di euro, che andranno ad aumentare in mancanza di vincita con “5+2”. Per giocare all’estrazione del venerdì ci si potrà recare in ricevitoria e compilare correttamente la propria schedina, anche abbonandosi a più concorsi (fino ad un massimo di cinque). In alternativa si potrà scegliere di giocare online se titolari di un proprio conto di gioco, oppure in mobilità grazie all’apposita app Eurojackpot che permette di poter mettere in fila i numeri della combinazione, inviarla al punto di vendita più vicino, verificare la propria giocata e archiviare le precedenti con un solo tocco. L’app si può scaricare gratuitamente su iOS e Android e tenerla sempre con sè in occasione della nuova giocata del venerdì.

© RIPRODUZIONE RISERVATA