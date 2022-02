Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi 11 febbraio 2022 (conc 6/2022)

EUROJACKPOT, LA NUOVA ESTRAZIONE DI OGGI: A CACCIA DEL “5+2”

A distanza di una settimana esatta dall’ultimo concorso, torna Eurojackpot nella prima serata di oggi, venerdì 11 febbraio 2022. Prima di inaugurare ufficialmente il fine settimana, come da tradizione torna la caccia al “5+2”. Si tratta dell’obiettivo coltivato dai concorrenti dei 18 Paesi d’Europa che aderiscono ogni settimana al gioco Sisal con il jackpot più ricco in ogni estrazione. Sette cifre potrebbero davvero rappresentare la svolta vitale per molti di coloro che si avvicinano al concorso sperando di poter essere travolti da una pioggia di premi ricchissimi.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 4 febbraio 2022 (conc 5/2022)

L’ultimo concorso Eurojackpot della passata settimana, non ha visto alcun maxi premio dal momento che è mancato il “5+2”. Tuttavia premi comunque molto interessanti sono giunti grazie al “5+1” intercettato da ben nove giocatori i quali hanno intercettato la vincita da 202mila euro a testa. Grande festa anche in Italia con la vincita da “5+0” del valore di oltre 64 mila euro realizzata grazie alla Bacheca dei Sistemi. Intanto, l’assenza del “5+2” ha contribuito a far salire il jackpot a quota 20 milioni di euro in vista della nuova estrazione di oggi.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 28 gennaio 2022 (conc 4/2022)

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 11 FEBBRAIO 2022

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

EUROJACKPOT: ECCO COME GIOCARE AL NUOVO CONCORSO

Il nuovo concorso Eurojackpot è ormai dietro l’angolo: oggi 11 febbraio torna l’appuntamento con l’estrazione che mette in palio un montepremi super da 20 milioni di euro a coloro che intercettano l’intera combinazione. Ricordiamo tuttavia che sono disponibili in tutto ben 12 categorie di vincite che permettono di incassare comunque un bel gruzzoletto. Vediamo subito come sarà possibile sfidare quest’oggi la Dea Bendata e i numerosi concorrenti che partecipano da tutta Europa.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 21 gennaio 2022 (conc 3/2022)

Per giocare a Eurojackpot è possibile sia recarsi in ricevitoria che farlo online (anche attraverso l’app ufficiale) al costo di 2 euro a giocata. Occorre quindi scegliere almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 ed attendere l’estrazione che si compie ogni venerdì intorno alle ore 20.00. Dalla fine dello scorso anno sono disponibili anche le nuove giocate speciali Eurojackpot che permettono allo stesso costo di mettere in gioco una combinazione casuale e di partecipare subito all’estrazione del venerdì. E’ possibile giocare anche i Sistemi Integrali e Sistemi Integrali Ridotti avendo così maggiori possibilità di vincita. Perchè dunque non tentare la sorte?

© RIPRODUZIONE RISERVATA