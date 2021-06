EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 11 giugno (conc 23/2021)

Siete a caccia dei numeri vincenti di Eurojackpot dopo l’estrazione di oggi 11 giugno? Vi trovate allora nel posto giusto dal momento che tramite le nostre pagine potrete controllare se la combinazione da poco estratta coincide con quella presente (anche solo in parte) sulla vostra schedina di gioco. Come procedere all’importante operazione di verifica? Appena in fondo troverete i numeri resi noti dopo l’ultimo concorso di questo venerdì e che per qualche fortunato concorrente potranno aprire la porta ad un cambio di vita definitivo. Attenzione però: a sperare di poter intercettare l’intera ricca combinazione sono i concorrenti di ben 18 Paesi europei! La concorrenza è come ogni venerdì molto spietata ma per assicurarvi al 100% di aver controllato con estrema esattezza la combinazione estratta, non vi resta che procedere ad un contro accertamento anche attraverso altre modalità, scopriamo quali.

Per scoprire se il “5+2” è stato o meno intercettato basterà procedere alla verifica tramite SisalTV oppure attraverso l’app ufficiale di Eurojackpot in download gratuito. In alternativa attraverso i siti di Eurojackpot o dell’Agenzia Dogane e dei Monopoli sarà possibile anche scoprire le relative quote. Tutti pronti a scoprire se da stasera la vostra vita sarà destinata a cambiare? A noi non resta altro da fare che augurarvi buona fortuna! (Aggiornamento di Emanuela Longo)

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 11 GIUGNO 2021

COMBINAZIONE VINCENTE

23 – 8 – 20 – 50 – 48

EURONUMERI

8 – 9

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

EUROJACKPOT, VERSO LA NUOVA ESTRAZIONE: ATTESA PER IL CONCORSO DI OGGI

Riparte la corsa alla vincita milionaria messa in palio da Eurojackpot nella prima serata di oggi, venerdì 11 giugno 2021. Come ogni settimana i concorrenti dei 18 Paesi europei saranno chiamati a rincorrere la Dea Bendata nella speranza di poter intercettare il fatidico “5+2” milionario. Prima di dare spazio alle regole da mettere in atto per tentare la sorte, non possiamo fare altro che dare uno sguardo ai risultati della precedente estrazione dello scorso venerdì, la prima di giugno. Assente il “5+2”: nessun concorrente ha centrato l’intera combinazione estratta e questo ha contribuito inevitabilmente a fare crescere il jackpot messo in palio, che ha raggiunto quota 23 milioni di euro. Tuttavia, a fare festa dopo l’ultimo concorso sono 5 giocatori che hanno centrato il “5+1” fruttando a ciascuno di loro 373.919,90 euro a testa. Le vincite sono state realizzate in Danimarca, Finlandia, Germania, Norvegia e Polonia.

Nel corso della serata della passata settimana dedicata all’estrazione Eurojackpot sono stati realizzati anche cinque “5+0” del valore di 131.971,70 euro ciascuno. E l’Italia? Le prime vincite degne di nota sono state le due realizzate grazie al “4+2” che ha contribuito a far vincere ai concorrenti fortunati un bel premio da 4.887,80 euro a testa. Come andrà questa sera?

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: COME GIOCARE

L’assenza del “5+2” nel precedente concorso Eurojackpot non ha affatto contribuito a ridurre la voglia di giocare in vista della nuova estrazione di questa sera. Saranno 18 i Paesi d’Europa che si impegneranno a ottenere il premio maggiore in concomitanza con l’inizio degli Europei di calcio che contribuiranno a tenere alta l’attenzione ma anche la sfida tra i vari Paesi. Come riuscire a “fare goal” nel gioco Sisal che mette in palio, nella prima serata di oggi, un jackpot da ben 23 milioni di euro? Le regole sono semplici e basilari: è necessario infatti mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euro. Per assicurarsi il premio massimo basterà recarsi in ricevitoria oppure completare la propria giocata online anche attraverso la app ufficiale del gioco. Sarà possibile anche giocare la propria combinazione Eurojackpot preferita e abbonarsi per 2, 3, 4, e 5 concorsi consecutivi a quello aperto. Ricordiamo infine che il jackpot sarà sempre milionario anche in caso di vincita in quanto riparte da 10 milioni e che i premi non riscossi saranno versati all’Erario.

