Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi 11 marzo 2022 (conc 10/2022)

EUROJACKPOT, NUOVA ESTRAZIONE DI OGGI: TORNA LA CACCIA AL “5+2”

E’ venerdì e come da tradizione si rinnova l’appuntamento con Eurojackpot, la lotteria che raduna i 18 Paesi d’Europa in vista di un nuovo concorso che potrebbe cambiare la vita di qualche fortunatissimo concorrente appassionato del gioco. Appuntamento poco dopo le ore 20.00, dunque, per i nuovi numeri vincenti che saranno estratti nel corso della serata di oggi 11 marzo. Prima di scoprire come andrà la nuova estrazione odierna e conoscere le modalità del gioco, non ci resta che dare uno sguardo a quanto accaduto sette giorni fa esatti.

Partiamo subito col dirvi che la Dea Bendata si è ben guardata dall’avvicinarsi a qualche concorrenti d’Europa, dal momento che nessun partecipante è riuscito ad intercettare il tanto atteso “5+2”. Da settimane ormai la maggiore vincita del gioco continua ad essere assente e questo ha però contribuito a far salire il jackpot in vista della nuova estrazione di oggi a quota 72 milioni di euro. A festeggiare dopo l’ultima estrazione è stato un solo giocatore, l’unico ad aver intercettato il “5+1” portandosi a casa la somma di 2.389.564,90 euro. Ovviamente la vincita è stata realizzata nella fortunatissima Germania. Nel corso della serata sono anche stati centrati 10 “5+0” da 84.337,50 euro ciascuno.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 11 MARZO 2022

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

EUROJACKPOT: COME SI GIOCA

Il gioco Eurojackpot questo mese si porta dietro una serie di novità imperdibili. Tanto per iniziare, a partire dal 29 marzo la lotteria europea sarà caratterizzata da un doppio appuntamento settimanale, al venerdì come sempre ed al martedì. Inoltre il tetto massimo per il jackpot sale da 90 a 120 milioni di euro! In questa sede però, andiamo alla scoperta delle modalità di gioco e delle regole di base che permetteranno di poter tentare la sorte e riuscire così a intercettare la combinazione fortunata.

Per giocare basterà mettere in gioco 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euro a giocata. Sarà possibile giocare non solo recandosi presso la propria ricevitoria di fiducia ma anche online o tramite l’app ufficiale di Eurojackpot. Le categorie sono in tutto 12 e questo darà la possibilità di poter entrare in possesso anche di un premio minore. Anche in caso di vittoria inoltre, il jackpot del prossimo concorso tornerà comunque ad essere milionario dal momento che ripartirà da una base di 10 milioni di euro.

