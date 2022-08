Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi 12 agosto (conc 52/2022)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT, OGGI UN SUPER MONTEPREMI…

È volato a 45 milioni di euro il super montepremi in palio con Eurojackpot nell’estrazione dei numeri vincenti di oggi venerdì 12 agosto 2022, relativa al concorso numero 52 di quest’anno. Una bella crescita, ma non è ancora arrivato al livello massimo. Se il jackpot minimo, quello da cui si riparte ogni volta che viene centrato il 5+2, ammonta a 10 milioni di euro, quello massimo invece arriva a 120 milioni di euro. Sul tema siamo a dir poco combattuti. Sicuramente la prospettiva di vedere il livello massimo è a dir poco affascinante, d’altra parte l’auspicio ad ogni estrazione di Eurojackpot è che il montepremi venga conquistato.

Ed è lo stesso augurio per l’appuntamento di oggi con la fortuna, a cui potete aspirare se avete effettuato la vostra giocata. Per farlo dovete scegliere 5 numeri da 1 a 50 e 2 Euronumeri da 1 a 12. La giocata minima ha un costo di due euro, ma si hanno a disposizione ben 12 categorie di vincita, quindi non solo quella più ambita che vale il montepremi. Eurojackpot comunque è disponibile anche online, quindi potete effettuare la vostra giocata anche dai dispositivi mobile.

EUROJACKPOT, COME È ANDATA NELL’ULTIMA ESTRAZIONE

Quali premi sono stati assegnati nell’ultima estrazione di Eurojackpot? Scopriamo com’è andata martedì. Sappiamo che il 5+2 non è stato centrato, visto che il montepremi è cresciuto. D’altra parte, è stato realizzato un 5+1 incredibile in Germania. La vincita è stata di quasi un milione di euro: 981.211,10 per la precisione. Sono stati centrati poi due 5+0, uno in Finlandia e l’altro in Danimarca. Ognuno ha fruttato una vincita di 276.678,70 euro. Per quanto riguarda il 4+2, sono state 13 le schedine risultate fortunate, ognuna delle quali da 7.021,10 euro. Ma le categorie di vincita sono appunto 12, si arriva infatti al 2+1 da 10,60 euro che è stato centrato da 217.300 giocate. Per quanto riguarda l’Italia nello specifico, l’estrazione della settimana scorsa, di venerdì 5 agosto, ha baciato il Bel Paese con una vincita di 92.440,20 euro realizzata a Guastalla con una schedina quick pick. Chissà se la fortuna tornerà dalle nostre parti con l’estrazione di oggi di Eurojackpot. Lo scopriremo presto attraverso i numeri vincenti.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 12 AGOSTO 2022

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











