Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi 12 febbraio (conc 6/2021)

Torna nella prima serata del venerdì il consueto appuntamento con Eurojackpot, il concorso Sisal che raduna gli appassionati di 18 Paesi Europei desiderosi di accaparrarsi un premio milionario grazie alla nuova combinazione fortunata. Obiettivo primario di chi si avvicina a questo gioco è quello di mettere a segno il fatidico “5+2” che garantisce una maxi vincita in grado di cambiare la vita del fortunatissimo giocatore che sarà in grado di centrarlo. Alle ore 20.00 conosceremo quali sono i nuovi numeri vincenti che faranno sperare migliaia di appassionati, ma nel frattempo diamo uno sguardo alla precedente estrazione anche grazie ai dati forniti da Agipronews: ancora un “5+2” registrato anche nell’ultimo concorso del passato venerdì! Questa volta a portarsi a casa 11 milioni di euro è stato un concorrente della Danimarca.

Nell’ultima fortunata estrazione del Eurojackpot sono stati messi a segno anche sei “5+1” da 322.395,30 euro ciascuno, di cui quattro in Germania, uno in Olanda e uno in Norvegia. Sono state sei invece le vincite con i “5+0” da 113.786,50 euro a testa rispettivamente messe a segno in Danimarca, Norvegia, Svezia e tre in Germania. Niente da fare per l’Italia la cui prima vincita massima è stata registrata da 15 concorrenti con il “4+1” i quali si sono portati a casa “appena” 259,20 euro.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 12 FEBBRAIO 2021

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: COME GIOCARE

Riparte nuovamente da 10 milioni esatti il jackpot di Eurojackpot in vista della nuova estrazione di oggi, 12 febbraio. Sarà un weekend altrettanto fortunato come il precedente? Lo scopriremo solo dopo le 20.00. Ciò che ora ci preme conoscere sono invece le brevi regole basilari utili per potersi avvicinare al gioco che appassiona l’intera Europa. Giocare è davvero semplicissimo: basta mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euro a schedina. Anche in caso di vincita nel precedente concorso, il jackpot ripartirà sempre da una base milionaria capace di attrarre sempre più concorrenti. Sono in tutto 12 le categorie di vincita che garantiscono anche un premio inferiore alle aspettative ma in grado di rappresentare un incentivo alle successive giocate.

Per tentare la fortuna sarà possibile giocare la propria combinazione del Eurojackpot in ricevitoria oppure online se titolare di un conto di gioco di un Punto di Vendita a distanza abilitato. In alternativa sarà possibile scaricare l’app ufficiale e gratuita per iOS e Android che permette di creare una schedina, scegliere i numeri preferiti, inviare la giocata al punto vendita vicino, verificare la giocata e giocare direttamente online.



© RIPRODUZIONE RISERVATA