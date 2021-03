Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi 12 marzo (conc 10/2021)

Il nuovo concorso Eurojackpot torna puntuale nella prima serata di oggi, venerdì 12 marzo 2021. Si tratta del secondo appuntamento del mese in compagnia del gioco che raduna ben 18 Paesi d’Europa i cui appassionati hanno un solo obiettivo comune: centrare il fatidico e ricco “5+2” che come ogni settimana si rivela milionario. Prima di andare alla scoperta delle modalità di gioco, andiamo come sempre a conoscere i risultati del precedente concorso di venerdì 5 marzo e che vedeva in palio un jackpot di 47 milioni di euro. Secondo i dati forniti da Agipronews, apprendiamo che ancora una volta il “5+2” continua a sfuggire dalle grinfie dei concorrenti più agguerriti che da settimane tentano di acciuffare il primo premio milionario. In questo modo il jackpot in occasione della nuova estrazione di oggi sale sfiorando i 62 milioni di euro.

Nell’ultima estrazione del Eurojackpot, tuttavia, a festeggiare sono stati sette giocatori che hanno centrato i “5+1” e che portano a casa 351.855,30 euro a testa. Sei le vincite centrate in Germania ed una in Ungheria. Nel corso della serata sono stati realizzati anche tre “5+0” da 289.763,20 euro ciascuno. I primi premi finiti nelle tasche dei concorrenti italiani (solo due) sono arrivati con il “4+2” del valore di 4.673,60 euro a testa.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 12 MARZO 2021

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: COME GIOCARE

L’appuntamento con la nuova estrazione del concorso Eurojackpot di questo venerdì 12 marzo è fissato alle ore 20.00 in punto, quando conosceremo l’intera combinazione fortunata. Ricordiamo che per giocare basta mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euro a schedina. Il jackpot è invece sempre milionario ed anche in caso di vincita, riparte sempre da 10 milioni di euro. La giocata può avvenire sia in ricevitoria che online previa apertura di un conto di gioco oppure via app attraverso l’applicazione ufficiale di Eurojackpot scaricabile gratuitamente su dispositivi mobili iOS o Android.

Chi si avvicina per la prima volta al gioco, attraverso il portale ufficiale potrà compiere la simulazione del gioco nella sezione “Prova del gioco”: grazie alla presenza di una schedina interattiva potrà provare a giocare al concorso Sisal e scoprire quanto avrebbe potuto vincere. Quindi potrà successivamente procedere con la propria giocata concreta che potrebbe risultare vincente. In bocca al lupo!



