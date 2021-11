Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi 12 novembre 2021 (conc 45/2021)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT DI OGGI: RIPARTE LA CORSA AL “5+2”!

Prima che il fine settimana possa avere inizio, non si può saltare l’appuntamento con il concorso Eurojackpot di oggi 12 novembre 2021. Si tratta dell’appuntamento con la fortuna che raduna i concorrenti dei 18 Paesi d’Europa che si pongono come obiettivo primario quello di intercettare il fatidico e ricchissimo “5+2” dal valore sempre milionario. Prima di scoprire quali sono i segreti del concorso del venerdì sera, sveliamo cosa è accaduto nell’ultimo concorso dello scorso 5 novembre.

Inizio del mese più che fortunato, quello della passata settimana in compagnia di Eurojackpot: l’immancabile Germania ha fatto compagnia alla Spagna con la conquista di un “5+2” a testa del valore di 5 milioni di euro ciascuno. Sono stati due concorrenti, dunque, a indovinare la combinazione fortunata e a dare il via ai festeggiamenti. Ma grande festa anche in Italia grazie ad un “5+0” da oltre 45 mila euro grazie alla Bacheca dei Sistemi. In occasione dell’appuntamento di stasera con la fortuna, il jackpot riparte dal suo valore “base”, ovvero 10 milioni di euro: pronti a farsi baciare anche oggi dalla Dea Bendata?

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 12 NOVEMBRE 2021

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

COME SI GIOCA A EUROJACKPOT? REGOLE E SEGRETI

Se il jackpot messo a disposizione dal gioco Eurojackpot in vista della nuova estrazione di oggi 12 novembre vi stuzzica, è il momento di scoprire quali sono le regole per poter aderire subito al concorso odierno e mettere in fila le vostre cifre preferite nella speranza di poter intercettare il “5+2” da 10 milioni di euro! Ci sono a disposizione ben 12 categorie di vincita, dalla più alta al premio di consolazione che la Dea Bendata potrebbe distribuire al termine della serata del venerdì.

Per poter aderire all’ondata di fortuna che potrebbe investire l’intera Europa, basta giocare almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euro a puntata, recandosi in ricevitoria o in alternativa online, tramite un proprio conto di gioco abilitato, o ancora in mobilità attraverso l’app di Eurojackpot ufficiale. Il costo sarà sempre il medesimo, così come le modalità. Se invece volete affidarvi completamente al caso, lasciando che sia la fortuna a raggiungervi, allora potrete decidere di giocare la schedina in modalità Quick Pick, ovvero tramite la scelta casuale dei numeri dal terminale. Per aumentare ulteriormente le probabilità di vincita, infine, potrebbe essere utile giocare i Sistemi Integrali o quelli Ridotti. Ricordatevi di sintonizzarvi dopo le ore 20.00 sulle nostre pagine web per scoprire la combinazione vincente!

