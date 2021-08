EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 13 agosto (conc 32/2021)

Sono in tutto sette i numeri vincenti del nuovo concorso Eurojackpot i quali sono stati appena estratti e si preparano per la consueta verifica del caso. Sette cifre che per qualche fortunato concorrente potranno rappresentare la svolta definitiva della propria vita. Poco fa, infatti, si è tenuta la nuova estrazione che anticipa il Ferragosto e che per qualche fortunatissimo appassionato di uno dei paesi d’Europa coinvolti potrebbe rivelarsi davvero bollente. Ed allora, come procedere? Appena in fondo a questa pagina sarà possibile verificare subito la combinazione fortunata e scoprire se i numeri presenti corrispondono o meno a quelli che avete deciso di mettere in gioco.

In alternativa potreste procedere ad una controverifica che sarà utile a confermare o meno i numeri estratti. In tal caso potreste avere la certezza tramite SisalTV oppure attraverso l’app ufficiale del gioco Eurojackpot, oppure potrete sempre controllare i numeri vincenti sui siti ufficiali dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli o di Eurojackpot. A questo punto non vi resta che incrociare le dita e confidare nella benevolenza della Dea Bendata! (Aggiornamento di Emanuela Longo)

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 13 AGOSTO 2021

COMBINAZIONE VINCENTE

46 – 31 – 39 – 4 – 43

EURONUMERI

4 – 1

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT DI OGGI: A QUANTO AMMONTA IL MONTEPREMI?

Si torna a sognare in vista della nuova estrazione Eurojackpot di oggi, venerdì 13 agosto 2021. Nel giorno della settimana che apre al nuovo weekend, sono in tanti i concorrenti dei 18 Paesi d’Europa che tornano a sperare di poter intercettare il ricco montepremi messo in palio dall’accattivante concorso. Il “5+2”, infatti, in questa giornata potrebbe far perdere letteralmente la testa all’eventuale vincitore, in quanto in assenza dell’importante vincita nel precedente concorso, il jackpot è cresciuto fino a sfiorare la vetta dei 90 milioni di euro!

Nel corso dell’estrazione del passato venerdì, infatti, non è arrivata l’attesa vincita milionaria facendo così incrementare il valore in vista del nuovo concorso odierno. A fare grande festa, tuttavia, sono stati in nove appassionati i quali centrando il “5+1” di Eurojackpot si sono portati a casa la cifra da capogiro pari a 314.623,60 euro a testa. Le vincite in questione sono state messe a segno in gran parte nella fortunata Germania (ben cinque) e le restanti in Croazia, Danimarca, Norvegia e Polonia. La serata è stata fortunata anche per gli otto giocatori che centrando il “5+0” hanno ottenuto a testa il premio da quasi 125 mila euro. Come andrà questa sera?

EUROJACKPOT, LE REGOLE PER SFIDARE LA DEA BENDATA

In vista del jackpot da record in palio nell’estrazione di oggi di Eurojackpot, saranno sempre in tanti ad avvicinarsi al popolare concorso del venerdì ed a tentare la sorte. Ma come poter sfidare la Dea Bendata ed accaparrarsi uno dei tanti premi messi in palio? Le regole, come sempre, sono semplici da apprendere e mettere in pratica, ma visto il montepremi milionario vale sempre la pena ricordarle. Per aderire al gioco è sufficiente recarsi in ricevitoria e mettere sulla propria schedina di gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euro a giocata. Grazie alle 12 categorie di vincita le possibilità di portarsi a casa un premio interessante non mancano!

Oltre alla giocata classica sarà possibile completare la propria schedina anche online purché titolari di un conto di gioco di un Punto di Vendita a distanza abilitato. Disponibile anche l’app ufficiale di Eurojackpot che permette non solo di eseguire la giocata ma anche verificare l’eventuale vincita. L’appuntamento con la fortuna è fissato come sempre alle ore 20.00.



