Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi, 14 gennaio 2022 (conc 2/2022)

EUROJACKPOT, LA NUOVA ESTRAZIONE: COME E’ ANDATA 7 GIORNI FA?

A distanza di sette giorni esatti dal primo appuntamento dell’anno, torna il concorso Eurojackpot nella prima serata di oggi, venerdì 14 gennaio 2022. Si tratta del secondo appuntamento di gennaio nel quale un numero sempre maggiore di concorrenti da tutta Europa sfideranno la Dea Bendata e tenteranno di accaparrarsi il premio più alto garantito con il “5+2”. Prima di scoprire come sarà possibile tentare la fortuna, non possiamo non dare uno sguardo ai risultati dell’ultimo concorso.

L’estrazione di venerdì scorso non si è rivelata particolarmente fortunata. Secondo quanto reso noto da Agipronews, infatti, nessun concorrente è riuscito a centrare tutte le cifre che portano alla combinazione vincente e questo ha avuto come conseguenza primaria la crescita del jackpot che ha raggiunto quota 34 milioni di euro. Dopo l’ultima estrazione della passata settimana, però, a festeggiare sono stati cinque giocatori che hanno centrato il “5+1” portandosi a casa a testa un gruzzoletto di oltre 390 mila euro. Le maggiori vincite sono state realizzate, due in Germania e le altre in Ungheria, Norvegia e Danimarca. Nel corso della serata sono stati centrati anche sette “5+0” da 98.397 euro a testa.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 14 GENNAIO 2022

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

EUROJACKPOT: COME SI GIOCA? LE DRITTE

Non c’è fine settimana senza prima il nuovo concorso di Eurojackpot che andrà ad inaugurare l’inizio del weekend. In tanti sperano di poter festeggiare con una maxi vincita resa possibile dal “5+2” che questo venerdì ha in serbo un jackpot di tutto rispetto. Giocare ad Eurojackpot è estremamente semplice in quanto sarà necessario mettere sulla propria schedina 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euro a giocata. Le categorie di vincita sono ben 12 e questo permette quindi di poter accedere anche ad uno dei tanti premi a disposizione. L’estrazione è in programma per le ore 20.00 sebbene ogni venerdì sera l’attesa potrebbe prolungarsi un po’ di più.

Niente paura però, perché nel frattempo possiamo dedicare ampio spazio alle regole principali del gioco, che potrà avvenire presso le normali ricevitorie fisiche o, in alternativa, online previa apertura di un proprio conto di gioco o anche tramite app ufficiale Eurojackpot. E’ possibile anche partecipare giocando i Sistemi Integrali e Sistemi Integrali Ridotti aumentando in tal modo la possibilità di vincere e ci si può abbonare fino a cinque concorsi consecutivi a quello aperto.



