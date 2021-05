Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi 14 maggio (conc 19/2021)

Come ogni venerdì, anche oggi 14 maggio si riaccendono i riflettori sul nuovo concorso Eurojackpot, il gioco che riunisce ben 18 Paesi d’Europa e che dà l’appuntamento come da tradizione, nella prima serata odierna. Poco dopo le ore 20.00 saremo in grado di svelarvi i nuovi numeri vincenti ma intanto, prima di rispolverare le regole per poter giocare all’appassionante concorso, andiamo alla scoperta dei risultati relativi alla passata estrazione dello scorso venerdì 7 maggio.

Secondo i dati di Agipronews, nello scorso concorso il “5+2” dell’Eurojackpot ha continuato a latitare ma in compenso si è assistito ad una vera e propria pioggia di “5+1”. Intanto, in occasione del nuovo concorso di oggi il jackpot è volato a quota 62 milioni di euro. A festeggiare dopo l’ultima estrazione sono stati ben 16 concorrenti che centrando il “5+1” si sono portati a casa la bellezza di 151.258 euro a testa. E’ soprattutto la Germania a gioire grazie alle 13 vincite messe a segno mentre altre due sono state centrate in Ungheria e una in Estonia.

Nel corso della serata sono stati centrati inoltre ben 17 “5+0” da 50.244,80 euro ciascuno. E l’Italia? Per quanto riguarda i concorrenti nostrani cinque vincite sono giunte con il “4+2” che ha fruttato a ciascuno di loro un premio da 2.819 euro.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 14 MAGGIO 2021

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: ECCO COME SI GIOCA

Questa sera il jackpot del concorso Eurojackpot si fa ancora più interessante grazie al montepremi milionario messo in palio. Questo quasi certamente radunerà un numero ancora maggiore di appassionati che sperano di poter intercettare il fatidico e ricco “5+2” che potrebbe contribuire a far cambiare la loro vita in maniera radicale. Ma come tentare allora la sorte? Le regole restano sempre le medesime e si caratterizzano per la loro semplicità. Intanto per tentare la fortuna basta mettere in schedina una serie di cifre formata da almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euro.

Ogni giocata dell’Eurojackpot potrà essere eseguita in ricevitoria oppure online e si potrà sperare di ottenere una vincita maggiore giocando i sistemi integrali o i sistemi ridotti. Le categorie di vincita a disposizione sono ben 12 anche se chiaramente le più interessanti restano quelle primarie ovvero dal “5+2” al “4+2”. Ovviamente le probabilità di vincita per queste categorie sono molto esigue, basti pensare che per il “5+2” si parla di una probabilità di 1:95.344.200.



